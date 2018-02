635x357 Interrogan a ex jugador de NFL tras amenazas por Instagram. MICHAEL BALSAMO (Associated Press)

LOS ÁNGELES (AP) — El ex lineman ofensivo Jonathan Martin, de los Dolphins de Miami, que ha lidiado con problemas de salud mental tras un escándalo de acoso en 2013 que estremeció la NFL, fue interrogado por la policía de Los Ángeles el viernes después de publicar por Instagram una amenaza en que menciona a dos ex compañeros que lo acosaron.

Martin fue interrogado por los investigadores después de que en una de sus publicaciones mostró un arma de fuego y mencionó por nombre a la escuela privada Harvard-Westlake de Los Ángeles en que estudió, dijo a The Associated Press un agente de la policía que pidió el anonimato por no estar autorizado a discutir públicamente el asunto.

La publicación incluyó menciones a los nombres de usuarios en Instagram de los ex jugadores de los Dolphins Richie Incognito y Mike Pouncey y agregó que el suicidio y la venganza eran las únicas opciones para una víctima de acoso, detalló el agente.

La escuela Harvard-Westlake fue evacuada el viernes por la mañana después de que las autoridades se enteraron del mensaje. De momento se desconoce su Martin publicó la foto por cuenta propia y no se hallaba bajo arresto el viernes por la tarde.

Martin dejó a los Dolphins a mitad de temporada de 2013 después de acusar a sus compañeros de acoso. Una investigación de la NFL determinó que Incognito, Pouncey y el compañero de equipo John Jerry sostuvieron acoso de manera persistente dirigido a Martin.

Incognito fue suspendido por los últimos ocho juegos de la campaña y se perdió toda la temporada 2014 antes de integrarse a los Bills de Buffalo.

La investigación de la NFL también reveló que los compañeros de equipo amenazaron con violar a la hermana de Martin, lo agredieron con una larga lista de insultos y lo acosaron por no ser "lo suficientemente negro". Martin es negro e Incognito es blanco.

Martin, que fue sometido a terapia por cuestiones emocionales después del escándalo de acoso, publicó en Facebook en 2015 que las dificultades que vivió en el deporte lo han llevado a tratar de suicidarse varias veces.

Martin, hijo de dos egresados de Harvard, estudió en la universidad de Stanford. Luego de su salida de los Dolphins, Martin jugó para los 49ers de San Francisco y los Panthers de Carolina. Abandonó la NFL en 2015.