Jets de NY colocan a Matt Forte en reserva de lesionados

NUEVA YORK (AP) — Matt Forte acaba de ver el fin de su temporada en la NFL, pero quizá también signifique el fin de su carrera con los Jets de Nueva York.

El running back fue puesto el sábado en la reserva lesionados, un día antes del último partido de la campaña regular de los Jets contra Nueva Inglaterra.

Forte, de 32 años, dijo en la semana haber perdido velocidad el último mes debido a un aumento de la inflamación en la rodilla derecha que le fue operada. El jugador terminó su segunda temporada con los Jets con un acumulado de 381 yardas recorridas, la cifra más baja de su carrera.

“Cuando he estado en toda forma y he tenido las oportunidades creo que mi productividad ha sido decente”, declaró Forte el jueves, y aclaró que no necesita una cirugía adicional.

“Desde la semana en la que el equipo tuvo descanso he estado jugando prácticamente con una sola pierna, eso es muy difícil y obvio afecta la productividad”, agregó.

Forte tiene aún un año restante en su contrato, pero está previsto que gane 3 millones de dólares la temporada entrante y los Jets podrían optar por afectar esa cantidad al tope salarial.

A pesar de la merma de su productividad, Forte quiere continuar jugando y espera que sea con los Jets.

“Mi contrato es por tres campañas y esta es la segunda, así que aún tengo contrato”, señaló. “Lo que ellos hagan no está en mi control”.

Los Jets también anunciaron que colocaron al running back Akeem Judd en la reserva de lesionados por un problema en el tobillo. Los Jets incorporaron al primer equipo al wide receiver Lucky Whitehead y al running back Jahad Thomas que estaban en la escuadra de práctica y contrataron al wide receiver Dan Williams para la escuadra de práctica.