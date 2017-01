Kubiak renuncia como entrenador de Broncos

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Gary Kubiak renunció oficialmente el lunes como entrenador de los Broncos de Denver, por motivos de salud.

Hace 18 años, Kubiak trató de convencer a John Elway para que no se retirara. En los últimos días, los papeles se invirtieron. Y la petición tampoco tuvo éxito.

Kubiak, de 55 años, deja el trabajo de sus sueños en momentos en que le restaban dos temporadas de vigencia a su contrato y a menos de un año de conquistar el Super Bowl 50.

En 1999, las rodillas de Elway no soportaban más, luego de que condujo a Denver a dos títulos del Super Bowl. El entrenador Mike Shanahan pidió a Kubiak, su coordinador ofensivo, que hablara con Elway para disuadirlo del retiro.

Elway le pidió a Kubiak que no desperdiciara energía para hablar con él. En cambio, le solicitó que ambos compartieran unas cervezas.

Sus caminos se volvieron a cruzar hace dos años, cuando Elway, actual gerente general de los Broncos, contrató a Kubiak, quien un año antes sufrió un infarto cerebral leve y se desmayó en el intermedio de un partido en el que dirigía a los Texans de Houston.

Los problemas de salud le dieron otro susto a Kubiak en octubre, cuando padeció una migraña compleja y tuvo que ausentarse una semana de su trabajo. Decidió aligerar su carga de trabajo por un tiempo.

Kubiak dijo que aquél fue sólo un episodio sin mucha importancia, pero que la desgastante temporada lo había convencido de dar un paso de costado.

"Estoy muy bien", dijo en una conferencia de prensa en la que trató de contener las lágrimas en varias ocasiones. "Pero el trabajo de entrenador es muy exigente. Es un trabajo muy duro, y he tenido problemas este año. Encontraré algo más que hacer".

Y Elway encontrará otro entrenador, su tercero en seis temporadas como gerente general.

En la Nochebuena, Kubiak pidió a Elway que acudiera a su habitación de hotel en Kansas City.

"Me dijo 'quiero hablar contigo como amigo, no como mi jefe'. Y así hablamos", dijo Elway, quien negó haberse sorprendido cuando Kubiak le anunció que renunciaría después de esta campaña, sin importar si avanzaba o no a los playoffs. "No puedo decirles cuántas veces pensé en adoptar otra vez la postura de jefe y usar mis talentos persuasivos para que esto continuara".

Veinticuatro horas después, los Broncos (9-7) fueron eliminados de la postemporada, apenas 11 meses después de su coronación.

Los jugadores se mostraron tristes por decirle adiós a Kubiak, pero confiaron en que Elway encuentre al reemplazo idóneo.

"Es el rey de las remontadas, dentro y fuera del terreno", dijo el linebacker Von Miller.

