635x357 Línea de Packers buscará protección "infinita" para Rodgers. GENARO C. ARMAS (Associated Press)

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Allá va otra vez Aaron Rodgers, venciendo a una defensiva con otro espectacular pase fuera de la bolsa de protección.

Alargar las jugadas es la especialidad de los Packers de Green Bay y de su quarterback nombrado dos veces el Jugador Más Valioso de la liga.

Los Falcons de Atlanta saben que deberán mantenerse pacientes a la defensiva el domingo, cuando enfrenten a los Packers en la final de la Conferencia Nacional.

Pero los cinco jugadores que bloquean para Rodgers podrían tener tareas tan complicadas como las de cualquier defensivo.

Proteger a Rodgers el mayor tiempo posible puede ser todo un desafío para un integrante de la línea ofensiva, un trabajo en el que a menudo el éxito se mide en segundos.

"Realmente no iniciamos la temporada pensando: 'Bien, vamos a salir y proteger durante nueve segundos''', dijo el guard izquierdo Lane Taylor. "Pero ese es nuestro trabajo, la manera en que ponemos las cosas en marcha".

Mantener un bloqueo durante tres segundos a menudo es calificado como un éxito.

Rodgers es lo suficientemente peligroso dentro del bolsillo, desde donde puede causar daño a las defensivas con sus pases rápidos a sus receptores.

Pero una habilidad que lo separa del resto es la de utilizar sus piernas y alargar las jugadas cuando está bajo presión y sus receptores luchan por desmarcarse.

"Una de las cosas más complicadas de simular, pueden imaginarse, es cuando una persona sale del bolsillo y comienza a avanzar y el término defensivo que utilizamos es 'plaster' (mantenerse pegados)", dijo esta semana el entrenador en jefe de los Falcons, Dan Quinn. "¿Cómo mantenerse al paso de los receptores? ¿Cómo cuidarse del quarterback? Se requiere de mucho trabajo".

Tampoco existe necesariamente una jugada diseñada que los Packers entrenen. Sin embargo, los linieros de Green Bay conocen las tendencias de Rodgers.

La frase que se les inculca a los miembros de la línea desde el primer día de prácticas es mantener su bloqueo hasta que suene el silbato.

"No importa qué jugada sea, no sabemos si se va a extender o no", reconoció el tackle izquierdo David Bakhtiari.

"Vamos a bloquear, y no sabemos si el pase ya se lanzó. En cierta forma mi defensivo me lo hace saber. Pero yo bloqueo hasta escuchar el silbato".

Pero las jugadas alargadas a inicios de la temporada no siempre dieron grandes frutos. Las cosas han cambiado durante los últimos dos meses, en los que Green Bay ha protegido mucho mejor el balón.

Rodgers tiene 21 touchdowns y una sola intercepción durante la actual racha de ocho victorias que data de la recta final de campaña regular.

"A principios de la temporada, era un poco frustrante porque bloqueabas por siete, ocho segundos y él salía corriendo y lanzaba fuera del campo, y fue tiempo y energía desperdiciados para nada", dijo el estelar guard derecho T.J. Lang. Se mantuvieron con su ideología de bloquear "hasta el infinito, el tiempo que sea necesario".