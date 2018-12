635x357 NFL: Kareem Hunt rumbo a posible suspensión por altercado. DAVE SKRETTA (Associated Press)

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — La situación del running back Kareem Hunt con los Chiefs de Kansas City se encuentra en el limbo luego que surgiera un video en que aparece agrediendo a una joven durante un altercado ocurrido en un hotel de Cleveland.

La policía fue llamada al lugar por el incidente del 10 de febrero, si bien no fueron presentados cargos. Pero el video publicado el viernes por el canal TMZ muestra a Hunt derribando y propinando un puntapié a la mujer en un pasillo del hotel. El asunto sale a la luz en un momento delicado para los Chiefs y la NFL respecto a la violencia contra mujeres.

Hunt se hallaba en las instalaciones de los Chiefs (9-2) el viernes por la mañana durante los preparativos para la visita del domingo a Oakland, pero luego fue enviado a casa, reveló a The Associated Press una persona al tanto de la medida _y quien habló en condición de anonimato porque el equipo aún no ha emitido un comunicado formal al respecto.

La persona añadió que es posible que Hunt sea integrado a la lista de exentos del comisionado, lo que lo dejaría fuera de actividad mientras la liga investiga el video.

Ser colocado en la lista de exentos del comisionado significa que un jugador recibe sueldo y no forma parte de los 53 elementos que componen la plantilla. Pero no puede entrenar ni jugar hasta que sea retirado de la lista.

El año pasado, Hunt fue líder de yardas por carrera en la NFL como novato con 1.327 yardas y anotó ocho touchdowns para ayudar a Kansas City a llegar a los playoffs. Esta temporada, ha corrido para 824 yardas y siete touchdowns en 11 juegos, y también tiene siete touchdowns por recepción.

La policía de Cleveland y la NFL no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

La violencia doméstica ha sido un problema importante en la NFL en años recientes, uno que dejó huella en Kansas City en 2012 cuando el linebacker Jovan Belcher, de los Chiefs, mató a su novia antes de suicidarse en las instalaciones de entrenamiento del equipo. Poco después se reveló que Belcher padecía encefalopatía crónica traumática, una enfermedad degenerativa causada por lesiones cerebrales traumáticas repetitivas.

En 2014, un video mostró al running back de los Ravens de Baltimore, Ray Rice, golpeando a su entonces prometida en un elevador en un hotel de Atlantic City. Originalmente Rice fue suspendido dos juegos por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien después fue duramente criticado por otorgar una sanción tan ligera tras la ventilación del video.

Más tarde, Rice fue suspendido de manera indefinida por la liga, ganó una apelación, pero fue dado de baja por los Ravens y nunca regresó a la NFL.

La liga después instituyó políticas más duras contra la violencia doméstica, pero otros incidentes han sido noticia, incluido el del pasado fin de semana cuando los 49ers de San Francisco rompieron relación con el linebacker Reuben Foster.

Foster ahora ha sido firmado por los Redskins de Washington y agregado a la lista de exentos del comisionado.

El año pasado, el running back Ezekiel Elliott fue suspendido seis juegos por Goodell después que la liga concluyera tras una investigación de un año que el jugador de los Cowboys de Dallas había tenido varios altercados físicos en el verano de 2016 con su novia de entonces.