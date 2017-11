635x357 NFL espera concretar extensión de contrato de Goodell. Associated Press

NUEVA YORK (AP) — La NFL espera que se concrete pronto una extensión de contrato por cinco años con el comisionado Roger Goodell, pese que el dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, amenazó con presentar una demanda.

"Nuestra expectativa es que esto será cerrado pronto, pero no podemos ofrecer una fecha exacta”, dijo el jueves el vocero de la NFL, Joe Lockhart,

La extensión del contrato de Goodell, que se convirtió en el comisionado de la NFL en 2006, vencería hasta 2024.

Lockhart añadió que la liga está consciente sobre la posible demanda de Jones, que al parecer fue motivada por una suspensión de seis juegos al running back Ezekiel Elliott por presunta violencia doméstica.

"Seguramente ni el comité de compensación ni la liga están enterados de que una demanda haya sido presentada”, subrayó Lockhart.

Respecto a los reportes de que Jones y otros propietarios de equipos de la NFL se oponen a la estructura de y compensación del nuevo contrato, Lockhart señaló que "lo que digo es que el reporte sobre potenciales rechazos en torno a temas en particular no ha sido preciso. No sé de dónde viene eso".