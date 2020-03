635x357 NFL prohíbe viajes a jugadores y personal en agencia libre. BARRY WILNER y JOSH DUBOW (Associated Press)

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — La NFL prohibió el lunes las entrevistas presenciales durante las negociaciones con agentes libres y les está exigiendo exámenes físicos locales en lugar de los realizados por los equipos.

En un memo enviado a las 32 franquicias, la liga también prohibió los viajes de personal de equipo para reunirse con agentes libres, así como los traslados de jugadores para visitar las instalaciones de algún equipo. El año comercial de la liga inicia el miércoles, y el periodo en que los representantes de los equipos pueden comenzar a negociar contratos inició el lunes, aunque no se puedan concretar los acuerdos.

Todas las actividades de la temporada baja como reuniones, prácticas y campos de entrenamiento fueron postergadas de forma indefinida como medida preventiva contra el nuevo coronavirus. Ningún jugador podrá ingresar a las instalaciones de los equipos antes del 31 de marzo, salvo aquellos que requieran de tratamiento médico.

Los 49ers de San Francisco aseguraron la permanencia de un defensive lineman estrella al pactar un contrato de largo plazo y acordaron el canje de otro más para añadir una necesaria selección de draft y espacio en el tope salarial. Por su parte, los Falcons de Atlanta adquirieron al tight end Hayden Hurst proveniente de los Ravens de Baltimore, de acuerdo con una persona familiarizada con el trato.

Los 49ers, campeones de la Conferencia Nacional, acordaron un contrato con el defensive lineman Arik Armstead por cinco temporadas y hasta 85 millones de dólares el lunes, lo que impide que el jugador explore la agencia libre. Inmediatamente después, San Francisco llegó a un acuerdo para enviar al defensive tackle DeForest Buckner a Indianápolis.

Una persona al tanto del canje indicó que los 49ers recibirán la 13ra selección general del draft de este año. Buckner obtendrá un nuevo contrato de un valor promedio de 21 millones de dólares anuales, según la persona, que reveló la información a cambio de no ser identificada debido a que ni el intercambio ni el contrato pueden confirmarse hasta el inicio oficial de la temporada, el miércoles.

Se trató de una drástica serie de ajustes para unos 49ers que se apoyaron en la fuerza de su línea defensiva al enfilarse al Super Bowl. Pero debido a que Armstead requería un nuevo contrato como potencial agente libre, resultó demasiado ambicioso mantenerlo a él y a Buckner.

A Buckner se le deben cerca de 12,4 millones de dólares esta temporada en una extensión en el quinto año de su contrato de novato y pretendía un acuerdo a largo plazo que lo convertiría en el segundo defensive tackle mejor pagado de la liga, sólo debajo de Aaron Donald, de los Rams.

En otro destacado movimiento, Byron Jones acordó un contrato por cinco años a cambio de más de 76,5 millones de dólares con los Dolphins de Miami, con lo que el exjugador de los Cowboys se convertiría en el cornerback mejor pagado de la NFL, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del pacto y que habló bajo condición de anonimato debido a que el contrato aún no se completa.

Mientras que los Falcons consiguieron a Hurst y una selección de cuarta ronda del draft de 2020 en su trato con los Ravens. Baltimore recibió elecciones de segunda y quinta rondas en el draft de este año de parte de los Falcons.

El canje fue revelado por una persona enterada de la situación y que habló con la AP a condición del anonimato.

Los Falcons necesitaban con urgencia un tight end después de perder al estelar Austin Hooper en la agencia libre.

Atlanta despidió al tight end suplente Luke Stocker el lunes en uno de varios ajustes para crear espacio salarial. Los Falcons también cesaron al offensive tackle Ty Sambrailo y dejarán libre al running back Devonta Freeman y al cornerback Desmond Trufant.

Por su parte, el tackle agente libre Jack Conklin acordó con los Browns un contrato de 42 millones de dólares por tres años, indicó su representante Drew Rosenhaus a The Associated Press

Conklin, quizá el mejor tackle disponible en la agencia libre de este año, tendrá garantizados 30 millones de dólares y obtendría 20 millones en su primera temporada, de acuerdo con Rosenhaus.

Como octava selección general del draft de 2016, Conklin pasó las últimas cuatro temporadas con los Titans de Tennessee.

Catorce etiquetas de franquicia fueron repartidas el lunes, la mayor cantidad desde 2012, y solo una de ellas fue para un quarterback _Dak Prescott, de los Cowboys. Entre los nombres bajo esta condición destacan el running back Derrick Henry, de los Titans; el wide receiver A.J. Green, de los Bengals; el defensive tackle Chris Jones, de los Chiefs ; y el linebacker Shaq Barrett, de los Buccaneers y líder de la liga en capturas en 2019. La decisión de Tampa Bay respecto a Barrett prácticamente asegura que el quarterback Jameis Winston jugará en otro equipo.

Una persona enterada de las negociaciones indicó que el defensive end Shaq Lawson ha llegado a un acuerdo de 30 millones de dólares por tres años con los Dolphins de Miami.

Mientras que el offensive lineman Ramon Foster, de los Steelers de Pittsburgh y el tight end Ben Watson anunciaron su retiro.

___

Los periodistas de The Associated Press Tom Withers en Cleveland, Charles Odum en Atlanta, David Ginsburg en Owings Mills, Maryland, y Will Graves en Pittsburgh contribuyeron a este despacho.