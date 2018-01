Panthers extiende el contrato del entrenador Ron Rivera

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — En busca de estabilidad en medio de un futuro incierto, los Panthers de Carolina firmaron el sábado al coach Ron Rivera a una extensión de contrato por dos años.

Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que la extensión tiene un valor de 15,5 millones durante dos temporadas. La persona habló con la AP bajo condición de anonimato debido a que el equipo no dio a conocer los detalles financieros del contrato.

Rivera tenía un año restante de su contrato actual, por lo que el nuevo acuerdo lo mantendrá con el equipo hasta el final de la temporada 2020.

Rivera tiene marca de 64-47-1 en siete temporadas con los Panthers. Ha llevado a Carolina a una aparición en el Super Bowl, tres títulos del Sur de la NFC y cuatro participaciones en la postemporada. Ha sido reconocido en dos ocasiones como el Coach del Año de The Associated Press.

Los Panthers (11-5) visitan a los Saints de Nueva Orleans (11-5) el domingo en el juego de comodines de la NFC.

“Estoy muy emocionado al respecto porque realmente me gusta el estado de este equipo”, dijo Rivera en un comunicado. “Hemos hecho cosas realmente buenas y tenemos la oportunidad de hacer más. Las piezas están en su lugar y podemos extender este éxito. Hemos sido consistentes y hemos ido a playoffs en cuatro de los últimos cinco años”.

Rivera ha sido un pilar de la organización en medio de varios cambios. El presidente del equipo Danny Morrison renunció el año pasado y el dueño Jerry Richardson despidió al gerente general Dave Gettleman antes de iniciar el campo de entrenamiento.

Posteriormente Richardson fue investigado por la NFL por supuestos comentarios sexuales y racistas en el lugar de trabajo y anunció que venderá el equipo al finalizar la temporada. Se desconoce si los nuevos dueños mantendrán al equipo en Charlotte.

Dentro del campo, los Panthers han sido sumamente consistentes salvo por la decepcionante temporada de 6-10 hace un año.