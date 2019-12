Los Panthers despiden al entrenador Ron Rivera

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — La era de Ron Rivera en Carolina tuvo un abrupto final.

Los Panthers despidieron al entrenador más exitoso de la franquicia, luego de una racha de cuatro derrotas que condenó al equipo a quedar fuera de la postemporada por tercera ocasión en cuatro años.

“Creo que esta es la mejor decisión para el éxito a largo plazo del equipo”, dijo el dueño David Tepper en un comunicado. “Guardo un enorme respeto a Ron y las contribuciones que ha hecho a esta franquicia y comunidad”.

Perry Fewell, coach de la línea de secundaria, fue designado como entrenador interino. El coordinador ofensivo Norv Turner pasará a ser asistente especial del entrenador en jefe, y el coach de quarterbacks Scott Turner será el coordinador ofensivo.

Tepper iniciará de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador.

Rivera fue contratado en 2011 y tenía marca de 76-63-1 en temporada regular y 3-4 en la postemporada. En nueve campañas Rivera guio al equipo a una aparición en el Super Bowl, un campeonato de la Conferencia Nacional y tres títulos de la división del sur de la Conferencia Nacional.

Los Panthers tienen foja de 5-7 esta temporada y quedaron eliminados de la pelea por los playoffs tras perder 29-21 ante los Redskins de Washington en casa el domingo.

El domingo le preguntaron si estaba preocupado por su futuro con el equipo tras dejar escapar una ventaja de 14-0 ante los Redskins, Rivera respondió: “No estoy preocupado por mi futuro. Estoy preocupado por este equipo. Tenemos un partido el domingo” en Atlanta.

Empezaron la temporada con marca de 5-3. El año pasado el equipo empezó con foja de 6-2 pero perdió siete juegos consecutivos y terminaron 7-9.

Desde que perdieron el Super Bowl 50 ante los Broncos de Denver hace cuatro años, los Panthers tienen marca de 29-31 y no han vuelto a ganar un partido de playoffs.

Rivera, de 57 años, no respondió inmediatamente a las llamadas telefónicas de The Associated Press.

El despido de Rivera podría no ser el único cambio.

Tepper, quien compró al equipo en 2018, dijo que la mediocridad a largo plazo no es una opción para los Panthers.

“Tomaremos una larga y exhaustiva revisión de nuestras operaciones deportivas para asegurarnos tener éxito sostenido a largo plazo”, dijo Tepper. “Nuestra visión es encontrar la mezcla perfecta entre la disciplina tradicional y fortaleza, con procesos innovadores y modernos. Consideraremos una amplia lista de executivos para complementar al actual grupo de coaches”.

Tepper dijo que el equipo contratará un asistente de gerente general y un vicepresidente de operaciones deportivas.

“Debemos reconocer que este es el primer paso en un proceso, pero estamos comprometidos a construir y mantener una cultura ganadora para el equipo y la afición”, comentó Tepper.

Rivera era muy querido en el vestuario de los Panthers y se relacionaba bien con los jugadores tras haber jugado nueve años con los Bears de Chicago y haber ganado un Super Bowl con Jim McMahon, Walter Payton y demás en 1985.

Rivera ganó dos veces el premio al Entrenador del Año de la NFL y seguramente no tendrá problema encontrando trabajo la próxima campaña.

Lo que significa este cambio para Cam Newton está por verse pues Tepper ha demostrado no tener miedo de hacer grandes cambios.

El legado de Rivera y Newton están ligados pues ambos llegaron a Carolina en 2011. Newton se recupera de una lesión en el hombro y pie, y el equipo podría ahorrarse 19 millones de dólares del salario máximo si lo liberan o transfieren al terminar la temporada.

Kyle Allen ha entrado en lugar de Newton esta campaña como quarterback con foja de 5-5 como titular.