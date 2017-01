635x357 Pats doblegan a Texans y están en la final de la Americana. KYLE HIGHTOWER (Associated Press)

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Los Patriots sellaron de nuevo su boleto para un destino del que se han vuelto visitantes frecuentes: la final de la Conferencia Americana.

Dion Lewis anotó en tres ocasiones y Nueva Inglaterra doblegó el sábado 34-16 a los Texans de Houston para avanzar al encuentro por el título de la Americana, una instancia a la que se ha clasificado en seis ocasiones consecutivas para imponer un récord de la NFL.

Nueva Inglaterra se medirá en la final de conferencia a los Steelers de Pittsburgh o a los Chiefs de Kansas City, que se enfrentan el domingo por la noche en otro duelo divisional.

"Independientemente de contra quién juguemos la próxima semana se tratará de un gran equipo", dijo el quarterback de los Patriots, Tom Brady. "Tendremos que jugar mejor de lo que hemos jugado esta noche al ataque".

Lewis logró un touchdown tras capturar un pase de 13 yardas. Devolvió 98 yardas un despeje para otra anotación y llegó de nuevo a la zona prometida con un acarreo de una yarda.

Así, se convirtió en el quinto jugador de los Pats que ha anotado tres veces en un partido de playoffs. Es también el primero en la era del Super Bowl que ha logrado un touchdown por tierra, otro por aire y uno más en una devolución durante un duelo de postemporada.

"Sólo traté de estar concentrado en cada jugada. Así me preparo", indicó Lewis. "Y cuando las cosas ocurren, no me sorprenden, pues estoy listo".

Los Patriots (15-2) sobrevivieron al esfuerzo brindado por la reputada defensa de los Texans, que interceptó dos pases a Brady. Los equipos especiales de Houston obligaron a que Nueva Inglaterra perdiera un tercer balón.

Pero los Texans (10-8) no encontraron la productividad suficiente por parte de su ataque para aprovechar los errores de los Pats. Se conformaron con goles de campo tras los dos envíos interceptados a Brady.

Nueva Inglaterra ganaba apenas por 17-13 al intermedio, pero estiró su delantera a 24-13 en el comienzo del tercer cuarto, gracias a un pase de 19 yardas de Brady a James White.

Brock Osweiler, el mariscal de campo de Houston, vio interceptados tres de sus envíos después de ello. Y en el resto del partido, los Texans sólo consiguieron un gol de campo.

"Uno debe aprovechar las oportunidades ante un equipo como éste", comentó Osweiler. "Es mi culpa, pero ya lo corregiré".

Fue la primera actuación destacada de Lewis en la campaña. Pasó los primeros ocho encuentros de la temporada en la lista de lesionados, recuperándose de una cirugía en la rodilla izquierda.

Brady finalizó con 18 completos en 38 envíos, para 287 yardas y dos anotaciones. A coro, el público pidió que se le nombre el Jugador Más Valioso de la campaña.

Julian Edelman fue el destinatario más fiable de los pases de Brady, con ocho para 137 yardas.

Osweiler completó sólo 23 de 40 para 198 yardas, con los dos interceptados.