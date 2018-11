635x357 Redskins toman a Reuben Foster, de las bajas de los 49ers. STEPHEN WHYNO (Associated Press)

ASHBURN, Virginia, EE.UU. (AP) — Los Redskins incorporaron el martes a Reuben Foster, dado de baja por los 49ers de San Francisco tras un arresto por violencia doméstica, aunque no está claro cuándo se uniformará con Washington, en caso de que ello pueda suceder.

El equipo anunció el movimiento en un comunicado del vicepresidente de personal de jugadores, Doug Williams, en el que se reconocen las circunstancias que rodean a Foster.

“Los Redskins entienden perfectamente la gravedad de las acusaciones recientes hechas contra Reuben”, señaló Williams. “Si son ciertas, pueden estar seguros que esas acusaciones son algo que nuestra organización jamás aprobaría”.

“Déjenme ser claro, Reuben tendrá que pasar por numerosos pasos, incluido el proceso legal completo, una investigación y posible sanción disciplinaria de la NFL, así como reuniones con consejeros asociados del equipo, antes de tener la oportunidad de vestir el borgoña y oro como jugador”.

La NFL colocó a Foster en la lista de exentos del comisionado y no puede entrenar o asistir a partidos mientras la liga continúe con la revisión de su caso. No estaba inmediatamente claro si Foster se presentaría en las instalaciones del equipo o cuándo lo haría. Por lo pronto, tiene permitido estar en las juntas, hacer entrenamientos individuales, terapia y rehabilitación, así como otras actividades no relacionadas con el fútbol americano.

El equipo informó que algunas conversaciones con excompañeros de Foster en la Universidad de Alabama lo condujeron a la decisión de tomar a Foster. Hay otros siete jugadores egresados de Alabama en la escuadra.

Foster fue detenido el sábado por la noche debido a un incidente en el hotel de los 49ers en Tampa, y fue liberado a la mañana siguiente antes de su partido contra los Buccaneers. Más tarde emergieron informes de que la policía había sido llamada el 12 de octubre por otro incidente entre Foster y una mujer en Santa Clara.

Los 49ers afirmaron que tenían una política de tolerancia cero esta temporada con Foster, quien también fue detenido por una acusación de violencia doméstica la primavera anterior.