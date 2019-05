635x357 A Rivera no le preocupa que Cam Newton aún no lance pases. STEVE REED (Associated Press)

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Cam Newton aún no lanza el balón cuatro meses después de una cirugía en el hombro derecho.

Al entrenador en jefe de los Panthers, Ron Rivera, no le preocupa.

Rivera minimizó que Newton no participara en los ejercicios de pase en las actividades organizadas del equipo (OTAs, por sus siglas en inglés) el miércoles, al decir que “en realidad no es un problema tan grande”. Rivera dijo que aún no hay un plazo para que Newton comience a lanzar, pero se mantiene optimista de que el quarterback de 30 años estará listo para practicar cuando el equipo inicie su campamento de entrenamiento a finales de julio.

“Lo que está haciendo (el cuerpo médico) es tomarlo día a día y semana a semana y evaluar”, señaló Rivera. “Simplemente continuarán con el proceso, pero no hay un plazo”.

Los Panthers indicaron que Newton se sometió a un “procedimiento artroscópico” el 24 de enero, luego de batallar para lanzar el balón más de 20 yardas durante la temporada pasada debido a molestias en el hombro y falta de fuerza en el brazo.

El Jugador Más Valioso en 2015 observó el miércoles las OTAs vistiendo una sudadera azul con el jersey de práctica rojo con el número uno encima, pero no lanzó ningún pase.

Rivera dijo que ha visto progreso con Newton fuera del campo.

“Estoy muy optimista y creo que hizo un gran trabajo” con la rehabilitación, consideró Rivera. “Continuaremos progresando con esto hasta que se nos diga qué puede y qué no puede hacer”.

Newton no estuvo disponible para comentarios después de la práctica, pero el 10 de mayo declaró a The Associated Press que su hombro de lanzar está “casi recuperado”.

No es la primera vez que Newton se ha perdido entrenamientos de pretemporada mientras se recupera de una cirugía en el hombro.

En marzo de 2017 se perdió todos los OTAs y la mayoría del campamento de entrenamiento recuperándose de una cirugía para reparar la rotura parcial de un manguito rotador del hombro derecho. Los Panthers llegaron a playoffs esa temporada.