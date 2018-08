635x357 Steelers: Novato Rudolph listo para su debut de pretemporada. DAN SCIFO (Associated Press)

LATROBE, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El pasador novato de los Steelers de Pittsburgh, Mason Rudolph, emana confianza antes de su primer juego de pretemporada en la NFL ante los Eagles de Filadelfia.

Rudolph admitió que podría tener algunos nervios conforme los Steelers se preparan para enfrentarse a Filadelfia, campeón defensor del Super Bowl. Pero la selección de tercera ronda de Pittsburgh ya encontró su zona de confort luego de dos semanas de entrenamientos.

“Es solo fútbol Americano”, dijo Rudolph. “Creo que todos están un poco nerviosos porque es el primero. Pero es igual que tu debut universitario, sales y después de completar el primer pase, el juego empieza a fluir como siempre”.

Rudolph lucha por un puesto como suplente de Ben Roethlisberger. El coach de los Steelers, Mike Tomlin, dijo el martes que Rudolph tendrá actividad ante los Eagles, junto con el veterano Landry Jones y Josh Dobbs, la cuarta selección del equipo hace un año.

Tomlin quiere ver a Rudolph al mando de la ofensiva y mantener la posesión del balón.

“Mason ha hecho un excelente trabajo, pero no lo han golpeado”, dijo Tomlin. “La posesión del balón es más difícil en un juego debido a que el ambiente del campo de entrenamiento es controlado en muchos sentidos. No se toca o se le acerca al quarterback, por lo que no se pone a prueba su capacidad para asegurar el balón hasta que juega un partido de pretemporada”.

Rudolph tendrá la oportunidad de demostrar cuánto ha mejorado desde que los Steelers hicieron un cambio para seleccionar al astro de Oklahoma State en el puesto 76, el más elevado en el que la organización ha tomado a un quarterback desde que Roethlisberger fue el 11mo nombre en el reclutamiento de 2004.

Durante las prácticas primaverales, Rudolph ha abierto muchos ojos, pero también ha pifiado un par de intercambios con el centro después de trabajar casi exclusivamente desde la formación shotgun tanto en la secundaria como en Oklahoma state.

“Dejamos atrás eso casi por completo”, dijo Rudolph. “Comienzo a sentirme mucho más cómodo detrás del centro después de no hacerlo durante mis últimos ocho años de vida”.