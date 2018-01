635x357 Super Bowl: Cómo comparan Patriots y Eagles en cada sector. LEÓN FELIPE GIRÓN (Associated Press)

Tom Brady y los Patriots de Nueva Inglaterra buscarán el próximo domingo su sexto Super Bowl, que los ratificaría como los empataría con los Steelers como los equipos con más títulos en la historia de la NFL. Los Eagles de Filadelfia, en contraparte, tienen las esperanzas de levantar su primer trofeo Vince Lombardi sembradas en el quarterback suplente Nick Foles y una sólida defensa.

De inicio, parece un duelo totalmente disparejo. Pero a los Eagles nadie les regaló nada a lo largo de una campaña con marca de 13-3, y ya demostraron su capacidad incluso con Foles en los controles. Por lo que el duelo podría resultar más reñido de lo que indica un simple vista la historia de ambos conjuntos.

A continuación un análisis línea por línea de ambos equipos:

OFENSIVA

Patriots: Es difícil encontrar un punto débil en un equipo que tiene a Tom Brady detrás del centro y que culminó la campaña regular como el segundo mejor ataque en puntos y primero en yardas de toda la liga. La combinación de Brady con objetivos como Rob Gronkowski _ que volvió a entrenarse tras una conmoción cerebral en la final de la AFC _, Brandin Cooks y Danny Amendola, y los versátiles running backs Dion Lewis y James White, podría ser demasiado para cualquier equipo.

Eagles: Durante la temporada regular, los Eagles se mostraron como un equipo vertical y contundente de la mano de Carson Wentz. Era lógico pensar que tras la lesión del estelar quarterback se esfumaran las aspiraciones de los Eagles, pero el reserva Foles ha dirigido la ofensiva con mano diestra, incluyendo una actuación extraordinaria al anotar 38 puntos ante los Vikings en la final de la NFC.

Ventaja: Patriots

___

DEFENSIVA

Patriots: Después de un inicio desastroso de temporada en el que admitió 32 puntos en promedio en sus cuatro primeros partidos, Nueva Inglaterra no permitió más de 20 durante una racha de ocho triunfos a mitad de campaña. Sin embargo, la unidad bajo el mando del coordinador Matt Patricia terminó la campaña como la 29na mejor en yardas admitidas, apegándose al principio de doblarse pero no romperse. Solo han robado un balón en sus últimos seis juegos.

Eagles: Una vez que el equipo perdió a Wentz en la semana 14, la defensiva compensó la ausencia de su quarterback bajando la cortina. En los últimos cinco juegos solo han permitido más de 10 puntos en una ocasión y a lo largo de la campaña tuvieron otras cuatro actuaciones de ese tipo. El coordinador Jim Schwartz se caracteriza por su estilo agresivo y tiene los elementos para serlo, particularmente en la línea con el tackle Fletcher Cox y el defensive end Brandon Graham, lo que les permitió ser la cuarta mejor defensiva de la NFL y la tercera en conversiones de tercer down.

Ventaja: Eagles

___

EQUIPOS ESPECIALES

Patriots: El pateador Stephen Gostkowski es una de las armas más confiables en el arsenal de Bill Belichick y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. En postemporada la situación no es distinta, con 96,2% de efectividad en puntos extra y del 91,4% en intentos de goles de campo. En sus cuatro apariciones previas en el Super Bowl solo ha fallado una patada en 12 intentos y fue un punto extra. En el juego de retornos, los Patriots no se caracterizan por su explosividad a la hora de devolver patadas, aunque Dion Lewis tuvo un touchdown en devolución de 103 yardas.

Eagles: Durante una temporada repleta de lesiones, los equipos especiales no fueron la excepción en Filadelfia. En el primer juego de temporada perdieron al pateador titular Caleb Sturgis y el novato Jake Elliott tuvo que llenar el hueco, haciéndolo de forma eficiente. Aunque inexperto, Elliott ha demostrado largo alcance y concretó cinco de seis intentos de más de 50 yardas, incluyendo uno de 61 en la tercera fecha de la temporada para vencer a los Giants. La juventud le brinda un mayor potencia que Gostkowski. En lo referente a las devoluciones, no se prevé que sean un factor, pues no lo ha sido para Filadelfia durante toda la campaña.

Ventaja: Patriots

___

COACH

Patriots: El arquitecto de la dinastía en Nueva Inglaterra sin lugar a dudas es Belichick, quien ha logrado imponer su sello gracias a que, como gerente general, tiene la capacidad de elegir jugadores que encajen en su molde. Belichick es sinónimo de éxito con 15 viajes a playoffs en 18 años con los Patriots, ocho apariciones en el Super Bowl y cinco anillos. Es difícil encontrar algo que Belichick no haya visto o hecho. Sabe ajustarse a las circunstancias de cada partido y su preparación previa es casi tan legendaria como sus conferencias de prensa.

Eagles: Otro duelo en donde la experiencia no está del lado de los Eagles. Filadelfia le dio a Doug Pederson su primera oportunidad como entrenador en jefe en la NFL apenas hace un año, y en dos campañas convirtió a un equipo de 7-9 en el campeón de la Conferencia Nacional. El ex quarterback se ha caracterizado, como coach y en sus tres años previos como coordinador ofensivo de los Eagles, por preparar a un equipo para ser contundente y cuidar del balón. Pero en ocasiones la disciplina dentro del campo ha sido un problema.

Ventaja: Patriots