Texans enfrentan reto titánico ante los Patriots

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Los Texans de Houston enfrentan un reto titánico el sábado contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Los Texans han perdido siete de sus ocho partidos contra los Patriots. Jamás han ganado en Foxborough, donde esta temporada perdieron sin marcar un solo punto en un encuentro en el que los Patriots ni siquiera contaban con su estelar quarterback Tom Brady.

Los Patriots son favoritos por 15,5 puntos según las casas de apuestas, apenas la sexta ocasión desde 1966 que un equipo es favorecido por al menos 15 puntos en un partido de playoff.

Nueva Inglaterra asegura que no se toma a la ligera el partido por la ronda divisional de los playoffs, especialmente porque enfrenta a la defensa de mejor ranking en la NFL.

Entonces, ¿qué puede hacer para ganar Houston, un equipo que perdió 27-0 ante los Patriots en la tercera fecha de la temporada, cuando Nueva Inglaterra no contaba con el suspendido Brady?

"Lo primero que hay que hacer es proteger el balón. Si quieres vencer a los Patriots, especialmente en Foxborough, no puedes perder el balón", dijo el quarterback de los Texans, Brock Osweiler.

"Si uno comete errores de pérdida de balón, le estás regalando oportunidades a Tom (Brady) para anotar puntos... y eso jamás será positivo para tu equipo".

Esta tarea será bastante difícil ante una defensa de los Patriots que se ha especializado en provocar pérdidas de balón en la racha de siete victorias que tiene el equipo al debutar en la postemporada.

La defensa de Nueva Inglaterra tuvo tres semanas consecutivas a mitad de la temporada en la que no provocó una sola pérdida, pero respondió con 14 en los seis últimos encuentros.

Los Texans perdieron el balón tres veces en su primer duelo. Dos de esos errores —ambos pérdidas de balón en patadas de despeje— produjeron 14 puntos de Nueva Inglaterra.

Aunque todos los dan por ganadores seguros, el linebacker de los Patriots, Dont'a Hightower, advirtió que todo se decide dentro de la cancha.

"Ustedes no jugarán el partido, así que no importa lo que la gente piense", dijo Hightower. "O sea, ustedes no estarán en la cancha. Así que no presto atención a las opiniones".

En ofensiva, Houston cuenta de nuevo con el running back Lamar Miller, quien volvió a jugar la semana pasada ante los Raiders tras perderse dos partidos por una lesión de tobillo. Miller acumuló 73 yardas y un touchdown, pero promedió apenas 2,4 yardas por acarreo.

"Estaba un poco mohoso después de no jugar durante dos semanas", dijo. "Estoy tratando de volver a acostumbrarme a todo. Estoy listo para el reto de esta semana".

Los Patriots también esperan que su running back LeGarrette Blount se sienta bien luego de ausentarse de dos prácticas esta semana por una enfermedad. Blount fijó un récord del equipo con 18 touchdowns por tierra esta temporada, además de correr para 1.161 yardas.