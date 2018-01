635x357 Titans y Jaguars buscan sorprender a potencias. BARRY WILNER (Associated Press)

Muchos creen que hay cuatro candidatos al Super Bowl en la Conferencia Nacional y sólo dos en la Americana. Los Titans o los Jaguars tendrán este fin de semana la oportunidad de demostrar que el pronóstico está errado.

Los Titans visitan el sábado a los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones defensores de la NFL, mientras que los Jaguars juegan un día después en la casa de los Steelers de Pittsburgh.

Durante semanas, se ha vislumbrado que los Steelers y los Patriots disputarán el partido para determinar cuál será el representante de la Americana en el Super Bowl.

No tan rápido, advirtió el entrenador de Tennessee, Mike Mularkey.

“Ellos son los campeones, pero uno tiene que vencer a este tipo de equipos si quiere ser campeón”, afirmó Mularkey, quien tiene una foja de 0-5 ante los Pats. “Hay que derrotarlos en su propia casa”.

Los Jaguars lo han conseguido ya. En la semana 5, aplastaron 30-9 a los Steelers en el Heinz Field.

“Los vencimos la primera vez, así que es interesante ver toda la confianza que hay”, manifestó Makik Jackson, tackle defensivo de Jacksonville. “Ellos tuvieron una semana de descanso, así que probablemente se sienten muy confiados. Ya veremos el domingo”.

Todos los números apuntan a que los Patriots (13-3) doblegarán a los Titans (10-7).

Nueva Inglaterra es por mucho el equipo más experimentado. Catorce Patriots han jugado al menos 10 partidos de postemporada. Esa cifra supera a la de 13 que acumula el resto de los equipos en estos playoffs de manera combinada.

Tom Brady tiene una foja de 6-1 en su carrera ante Tennessee. Ha lanzado para 13 anotaciones con un solo envío interceptado.

Una nueva controversia envuelve a Brady, tras los reportes de que hay graves diferencias entre él, el dueño Robert Kraft y el entrenador Bill Belichick.

Pero el mariscal de campo luce tan concentrado como siempre.

“Hacemos lo de siempre. Nos presentamos a trabajar y a hacer lo mejor que podamos”, indicó Brady. “Sabemos que hay mucho en juego y creo que todos le han dedicado mucho esfuerzo a esto. No importa realmente lo que ocurra fuera de estas instalaciones”.

En aquella derrota de octubre ante los Jaguars, Ben Roethlisberger dio el peor partido de su carrera. Pittsburgh (13-3) sólo ha sufrido otra derrota desde entonces, como local ante los Pats, en un duelo que decidió el primer puesto de la Americana.

Seguramente, el “Big Ben” jugará mejor esta vez. Pero el mayor desafío para Jacksonville (11-6) consistirá en frenar los acarreos de Le’Veon Bell. Después de todo, los Jaguars fueron los mejores en defensiva contra el pase pero los 21ros contra la carrera.

“Me siento muy bien, especialmente por no haber jugado en estas últimas dos semanas... No puedo quejarme”, dijo Bell. “Me gusta dónde estoy. No había estado jamás tan fresco en el comienzo de unos playoffs, así que veremos cómo sale todo”.

En la Conferencia Nacional, los Falcons de Atlanta visitan a los Eagles de Filadelfia el sábado, mientras que los Saints de Nueva Orleáns jugarán el domingo en casa de los Vikings de Minnesota.

Aunque Filadelfia (13-3) ocupó el primer sitio de la conferencia, los Falcons lucen como favoritos. Parte de esa condición se deriva del trabajo impresionante que Atlanta (11-6) realizó para eliminar a domicilio a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.

Otra parte tiene que ver con el hecho de que los Falcons estuvieron tan cerca de ganar el Super Bowl en febrero. Y una más radica en que Nick Foles sea el quarterback de los Eagles, en vez del lesionado Carson Wentz.

Minnesota (13-3) venció fácilmente a Nueva Orleáns (12-5) en el primer partido de la campaña. Los Vikings tenían entonces a Sam Bradford como quarterback.

Case Keenum ha lucido desde que reemplazó al lesionado Bradford.

Pero la dupla de corredores de los Saints, conformada por Mark Ingram y el novato Alvin Kamara no se destacaba tanto en aquel entonces. Y Nueva Orleáns no comenzó a carburar a la defensiva sino hasta la semana 3.

La defensiva de Minnesota está equilibrada desde la línea hasta la secundaria. El factor decisivo será si Drew Brees puede hacerle daño.