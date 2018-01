Titans ratifican permanencia de coach Mularkey tras triunfo

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El entrenador en jefe Mike Mularkey permanecerá con Tennessee luego de ayudar a cambiar la cultura de los Titans y guiarlos a su primera victoria en playoffs de la NFL en 14 años, afirmó la dueña del equipo, Amy Adams Strunk, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro del coach al frente del conjunto.

Los reportes a nivel nacional sostenían primero que Mularkey sería cesado si los Titans perdían su último partido de la temporada regular y de nuevo si Tennessee era eliminado en el duelo de comodines de la Conferencia Americana en Kansas City. En vez de eso, los Titans concretaron una enorme remontada para ganar 22-21 después de ir perdiendo 21-3 el medio tiempo.

A través de un comunicado el domingo, Strunk trató de acallar tales rumores al ratificar la permanencia de Mularkey.

"Lamento que los rumores externos hayan tomado vida por cuenta propia", indicó Strunk. "Nadie ha respaldado más a Mike Mularkey que yo durante el periodo de más de dos temporadas... sólo para poner fin a cualquier distracción y seguir adelante, Mike Mularkey es nuestro entrenador en jefe y seguirá nuestro entrenador en jefe de aquí en delante".

Los Titans (10-7) se preparan para su primer partido divisional de postemporada por la Conferencia Americana desde enero de 2009, donde se medirán con los Patriots en Nueva Inglaterra.

Strunk convirtió a Mularkey en el entrenador en jefe interino del equipo en noviembre de 2015 después de despedir a Ken Whisenhunt, que tuvo una marca de 3-20 en su breve periodo al frente. Mularkey registró un record de 2-7 antes que Strunk le ofreciera un contrato por tres temporadas como entrenador en jefe en enero de 2016, dos días después de contratar a Jon Robinson como su gerente general.

Ante los reportes a nivel nacional de que su relación con los Titans estaba en peligro, Mularkey habló al respecto tras la victoria en Kansas City.

"No", dijo Mularkey. "No he tenido ningún tipo de apoyo como para decir que yo la tenga (la seguridad de permanecer). No. Yo sólo asumo lo peor".