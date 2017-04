635x357 Tony Romo se retira de la NFL y pasa a la TV. SCHUYLER DIXON (Associated Press)

DALLAS (AP) — Tony Romo se retiró de la NFL y reemplazará a Phil Simms, otro exmariscal de campo, como comentarista de fútbol americano con la cadena de televisión CBS.

La cadena estadounidense anunció el martes que Romo acompañará a Jim Nantz la próxima temporada en la transmisión de partidos los jueves y domingos. El quarterback, que fue titular durante 10 temporadas, se retira como líder histórico de los Cowboys en yardas y touchdowns.

Romo contempló ofertas de varios canales, además de sopesar la posibilidad de jugar con otros equipos, luego de perder la titularidad la temporada pasada ante el novato Dak Prescott.

Los Cowboys dieron de baja a Romo el martes, luego de postergar la decisión para ver si podían generar interés en un canje. La postergación también otorgó más tiempo a Romo para contemplar su futuro.

Romo dijo que sí hubo muestras de interés por parte de otros equipos. Sin embargo, añadió que prefirió abrazar otra profesión por varios motivos.

Ahora está casado, tiene dos hijos y otro en camino. Ha lidiado con lesiones durante las últimas dos temporadas.

Y aseguró que la oferta de la CBS era demasiado buena para dejarla pasar.

"Esto me recuerda mi año de novato, en el que realmente no sabía nada", dijo Romo. "Uno entra en una situación totalmente nueva y en cierto modo juega y habla. Pero esto es un mundo diferente. Me gusta el desafío".

La partida de Romo se esperaba desde noviembre, cuando el quarterback perdió el puesto titular tras ausentarse 10 semanas por una nueva lesión de espalda. Con Prescott, los Cowboys estaban a la mitad de una racha de 11 victorias consecutivas, un récord de la franquicia, cuando Romo regresó.

Terminó decantándose por la ruta que siguieron dos quarterbacks retirados de Dallas, Don Meredith y Troy Aikman. Este último es analista principal de Fox desde 2002.

Romo tenía contrato hasta 2019, con un salario de 14 millones esta temporada.

"Podría jugar mañana. Estoy tomando esta decisión pese a tener la alternativa de jugar, porque puedo hacerlo", dijo Romo, quien cumple 37 años este mes. "¿Vislumbro la posibilidad de volver y jugar al fútbol (americano)? No, en absoluto. Estoy comprometido definitivamente con la CBS. ¿Pienso que voy a recibir algunas llamadas? Seguramente".

Cuatro veces elegido al Pro Bowl, Romo saltó al estrellato pese a que no pasó por el draft y procedía de una división colegial inferior.

De abuelo mexicano, encabeza la lista histórica de los Cowboys con 34.183 yardas y 248 touchdowns, pero nunca pudo rendir a ese mismo nivel en los playoffs, y se retira sin el título de Super Bowl que tienen otras leyendas de Dallas como Roger Staubach y Aikman. Tuvo marca de 78-49 como titular, pero ganó apenas dos de sus seis partidos en la postemporada.

El más reciente triunfo de Romo en la postemporada, en la ronda de wild card ante Detroit, fue en 2014, su última campaña como titular. La temporada siguiente, se perdió 12 partidos por dos fracturas de la clavícula izquierda.

En la pretemporada pasada, Romo se fracturó un hueso de la espalda en un partido contra Seattle, lo que abrió la puerta a Prescott. El novato perdió su primer partido de la temporada regular, pero después hiló 11 triunfos.