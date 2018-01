635x357 Vikings indecisos sobre activar a Sam Bradford. SAM EKSTROM (Associated Press)

EDEN PRAIRIE, Minnesota, EE.UU. (AP) — El entrenador de Minnesota, Mike Zimmer, aun no toma la decisión sobre el estatus del quarterback Sam Bradford, que ha participado en prácticas durante las últimas dos semanas en un intento por salir de la lista de jugadores reservas lesionados.

Case Keenum será el quarterback titular de los Vikings el domingo para el duelo de la ronda divisional de la Conferencia Nacional ante los Saints de Nueva Orleans.

Después de la sesión de entrenamiento del viernes, Zimmer refutó un reporte de que Bradford podría ser incorporado a la lista de jugadores activos.

Un periodista del Boston Globe tuiteó el viernes que los "Vikings planean tener uniformado" a Bradford, que no ha visto acción desde la quinta semana de la temporada regular, un duelo ante los Bears de Chicago.

"No sé cómo el Boston Globe podría saberlo porque yo no he tomado ninguna decisión aún", afirmó Zimmer.

Bradford fue enviado a la lista de lesionados el 8 de noviembre tras ser sometido a una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda. Estaba habilitado para entrenar antes del juego de los Vikings en la semana 17, pero no lo hizo hasta el martes siguiente. Desde entonces, ha participado en cinco sesiones de entrenamiento.

Bradford fue el titular en la primera semana frente a los Saints y lanzó para 346 yardas, tres touchdowns y el mejor rating de pases de su carrera con 143,0, pese a sufrir una lesión de rodilla en ese encuentro.

Los Vikings señalaron que la participación del cornerback Terence Newman (pie) sigue en duda para el domingo.