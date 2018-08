Armando Polo: En el Tauro hay plantel para pelear ambos torneos

El delantero Armando Polo que está a tres goles de los 100 en su carrera aseguró que el Tauro tiene plantel para pelear el torneo local y la Liga CONCACAF.

" Me siento bien, partido tras partido me he sentido mejor. La verdad me trajeron al Tauro para anotar goles, estoy trabajando en eso, se me dio contra Real España y eso me motiva para ayudar al equipo a ganar cosas grandes", dijo Polo que está a tres goles de llegar a los 100.

" Es una motivación estar cerca de esa cifra, pero a la vez se vuelve presión y ansias. Hay que tomarlo con calma, con la experiencia que uno tiene es más facil manejar la ansiedad y estar tranquilo para marcar".

De la competencia por ser titular, el delantero manifestó: " Sabemos que somos tres los delanterros con Small y Edwin, la competencia es sana y estamos intentando hacer un gran trabajo".

Sobre lo que ha realizado el Tauro hasta el momento, Polo comentó: " El equipo ha respondido mejor en los compromisos internacionales, ahora viene un partido importante para llegar a semis de la Liga CONCACAF".

" Tenemos una buena plantilla en cada posición, hay una competencia sana y para eso armaron el grupo para pelear en ambos torneos. Hay buenos jugadores y plantel para pelear en ambos torneos, este Tauro está para grandes cosas, primero por el título nacional y el internacional".