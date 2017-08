El Ascenso LPF inicia el 4 de agosto con 11 equipos, tres en proceso de apelación

El Torneo Apertura 2017 del Ascenso LPF inicia el 4 de agosto con la participación de 11 equipos y tres en proceso de apelación al no obtener la licencia que pide FIFA para poder jugar.

Genero Bárcenas, presidente de la liga, indicó que el torneo arranca el 4 de agosto con dos partidos entre el Deportivo Municipal SM y Rio Abajo ( 6 pm) y Costa del Este frente al Atlético Nacional (9 pm), ambos en el Estadio Maracaná.

Bárcenas confirmó que el torneo Apertura iniciará con 11 equipos y no con 14 debido a que tres (3) clubes no cumplieron con los requisitos para obtener la licencia que exige FIFA y están en proceso de apelación ante la FEPAFUT.

" Iniciamos el torneo con 11 equipos y si los 3 clubes que están en proceso de apelación ganan el recurso entonces adecuados el calendario con 14 equipos y partido los miércoles para reorganizaron el mismo", dijo el directivo que confirmó que los equipos que apelaron son New York FC de Colón, Sport West de Panamá Oeste y Panamá Viejo.

Por su lado, Eduardo Vaccaro, secretario general de la FEPAFUT, explicó la situación de estos tres equipos. " El proceso de licenciamiento arrancó hace una año y medio atrás, CONCACAF vino a Panamá donde se hicieron reuniones con los equipos donde se les explicó cuáles eran los requisitos para obtener una licencia. Tuvimos una fecha límite a finales de abril y la FEPAFUT solicitó una extensión hasta el 31 de mayo para que los equipos pudieran presentar su documentación, llegó esa fecha y hubo clubes que no presentaron la documentación a tiempo, otros presentaron documentos pero no completos. El proceso comprende una etapa de sub-sanación, los clubes que cumplieron con la fecha del 31 de mayo tenían cierta cantidad de días para subsanar los requisitos que la comisión les pedía y de ahí presentar los documentos. Los otros tres equipos que no presentaron los documentos entraron en una etapa de apelación y el proceso no tiene efecto suspensivo por eso el torneo está arrancando con 11 equipos".

Resto de la fecha

La primera fecha continúa el sábado 5 de agosto con los partidos Deportivo Centenario frente a Azuero FC a la 3 de la tarde en el Proyecto Gol y Atlético Chiriquí recibiendo a Colón C3 en Bugaba a partir de la 7 de la noche.

El domingo se completa la fecha con el encuentro entre Leones de América ante San Martín FC desde la 5 de la tarde en el Cascarita Tapia. Panamá Oeste tendrá descanso en la primera fecha.

San Martín FC es el nuevo equipo en el Ascenso LPF tras ganar la Copa Rommel, mientras que el Atlético Nacional fue el equipo que descendió de la LPF.