Chalate Torres: El Alianza tendrá un técnico extranjero, decidieron mi salida unánimemente

El ex técnico del Alianza, José Mario Anthony " Chalate" Torres, explicó que la Junta Directiva decidió de forma unánime su salida del club y que la idea es traer un estratega extranjero acorde a lo que pretenden para el torneo Clausura 2017 de la LPF.

" El sábado me reuní en la tarde con la persona que me había acercado a la institución el señor Eugin Guardia quien me explicó la situación y que fue la Junta Directiva que decidió la separación mía del club. Me explicó que habían tomada esa medida de forma unánime", dijo Torres a RPCTV.COM.

" Fue cosa de la Junta Directiva que ellos conversaron y viendo lo que ellos quieren proponer como técnico para este torneo Clausura no entraba en sus planes", agregó Chalate Torres.

" Le dije a la persona que me llevó al Alianza que estaba bien y que no habóa ningún problema, salgo tranquilo del club sin ningún problema con ellos".

Torres adelantó que lo que se enteró es que el Alianza traerá un técnico extranjero con una buena hoja de vida.

Sobre su futuro, el ex seleccionado nacional dijo que dos equipos de la LPF preguntaron por él, pero en su momento les dijo que tenía contrato con el Alianza.

" Ahora queda ver que sucederá, estoy manejando otra opción en Honduras, vamos a ver si se concreta y si se da saldré para ir creciendo día a día como entrenador y persona en este deporte que me apasiona", finalizó.