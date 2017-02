Chorrillo vence al Árabe y San Francisco saca primera victoria

Chorrillo y San Francisco lograron la victoria en el inicio de la sexta jornada del Clausura 2017 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).



En el caso chorrillero, un gol de Luis Rojas en jugada de laboratorio ejecutada por Francisco Vence le dio la victoria en un tiro libre ante Árabe Unido.



Esto representa la segunda derrota consecutiva en el torneo para los colonenses, mientras que Chorrillo se recupera tras caer en la jornada 5.



En el 'Cascarita' Tapia, San Francisco logró su primera victoria del campeonato en el estreno de Pascual Moreno como DT monje.



El gol llegó por medio de Eduardo "Huevi" Jiménez a los 50 minutos tras un disparo que fue al ángulo para el 0-1 definitivo ante Atlético Nacional.



El cuadro lince complica más sus aspiraciones de permanecer en la máxima categoría a falta de lo que pueda hacer Sporting San Miguelito, quienes ya cuentan con 9 puntos por encima de ellos en la tabla general.



Para este domingo continúa la 6ta jornada:



Plaza Amador vs Atlético Veragüense - 5:00 pm.



Sporting SM vs Santa Gema - 5:00 pm.



Tauro vs Alianza por RPC desde las 6:00 pm.