"Chuito" González: Somos profesionales para que pasen estas situaciones en la LPF

635x357 Chuito González espera que estas agresiones no se vuelvan a repetir. Foto/Arturo Bolvarán C..

El jugador del Tauro Jesús "Chuito" González lamentó la agresión de la que fue objeto por parte de Edward Benítez de Universitario y espera que estas situaciones no se repitan en la LPF.



"La verdad que hay que agradecerle a Dios que no pasó a mayores el golpe en el ojo, por mi mente pasó que el fútbol había terminado para mí por el fuerte golpe en el ojo", dijo González mientras visitaba a su madre en El Chorrillo y a la vez agregó que estuvo en el hospital unas horas y luego le dieron salida, aunque la doctora le pidió reposo y no estaré para la fecha entre semana.

"Fue un partido de muchos golpes y rofeos algo que no es primera vez que pasa en la LPF. No es que me esté tomando la prensa para esto, la gente se queja que me tiro mucho o simulo las faltas pero como pueden ver el ojo es primera vez que pasa y en el torneo somos jugadores profesionales para que pasen estas situaciones. Ojalá que estas cosas no se vuelvan a repetir".

"La jugada del golpe fue con Edward Benítez que me tira un puñetazo en el ojo, fue complicado porque en el primer tiempo le sacan una amarilla y después siguió pegando y no le sacaron la otra amarilla. Esta situación ha pasado con otros jugadores talentosos como yo, estuve en el Muquita Sánchez y veía como golpeaban a Edson Samms del San Francisco. A nosotros los jugadores hablidosos nos pasa mucho esto, es verdad que me criticasn mucho de que me tiro, pero también he recibido muchos mensajes de apoyo".

Sobre el arbitraje el jugador taurino comentó: "Yo no critico el arbitraje, pero no es primera vez que esto pasa, escuchaba al técnico Donaldo del CAI que se quejaba del arbitraje, lo que pido es que se haga justicia porque le puede pasar a cualquier otro jugador".





Por último, aseguró que no ha recibido ninguna llamada del jugador que lo agredió que en una entrevista después del juego dijo que no había hecho nada.