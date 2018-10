'Chuito' con doblete en victoria taurina; Sanfra y Sporting ganan por la mínima

Este martes arrancó la jornada 14 del Torneo Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol con tres partidos que resultaron en victorias para los 'taurinos', los 'rojinegros' y los 'monjes' .

El Tauro goleó 3-0 al Santa Gema en el Rommel Fernández con un Jesús González que fue figura.

Enrico Small abrió el marcador al minuto 9 con un remate de cabeza tras centro de Jorge Gutiérrez.

En el segundo tiempo y en menos 10 minutos, 'Chuito' González sentenció el partido anotando doblete, al minuto 84' y al 90+3'.

Tauro sumó su segunda goleada consecutiva y se ubica temporalmente en la segunda posición del torneo con 21 puntos, a espera de dos partidos más por disputarse.

Por su parte, Santa Gema acumula 5 partidos sin ganar (dos empates, tres derrotas), después de la racha invicta que traían desde el Clausura 2018.

Sporting corta mala racha ante el Árabe

Los 'académicos' ganaron su segundo partido en todo el torneo después de 12 fechas consecutivas sin sumar de a tres puntos.

Un solo gol les bastó para vencer al Árabe Unido en el Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, gracias a Rubén Barrow que mandó a guardar el balón en la portería de Adán Córdoba al minuto 40.

Los dirigidos por Dorian López con esta victoria suman 13 puntos y van en búsqueda de salir del fondo de la tabla.

.

Los 'monjes' se imponen en casa

San Francisco se impuso por 1-0 ante el Alianza en el Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera con gol de Martín Gómez al minuto 68.

Sanfra volvió a la senda de la victoria, después de tres partidos en los cuáles perdieron uno ante el Árabe Unido y empataron los dos siguientes ante CAI y Sporting respectivamente.

Los chorreranos llegaron a 18 puntos igualando en la tabla al equipo C-3.

Resto de la jornada

Este miércoles se jugarán los dos partidos restantes de la jornada 14:

- Plaza Amador vs Universitario: 8 PM en el Maracaná (Transmisión exclusiva de Medcom Go)

- CAI vs Costa del Este: 8 PM en el 'Muquita' Sánchez.