Confirmado el calendario del CAI-Saprissa en Liga Concacaf

En los cuartos de final de la Liga Concacaf 2019, el CAI La Chorrera será el único equipo representativo de Panamá y enfrentará al Deportivo Saprissa.

Los chorreranos primero tendrán que jugar de visitante el martes 24 de septiembre, abriendo la ronda de cuartos de final en el estadio Ricardo Saprissa de San José.

La vuelta será el 1 de octubre en el Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera a las 8:00 pm.

Así quedaron los cuartos de final:

Emparejamiento #1: FC Motagua (HON) vs Waterhouse FC (JAM)

Emparejamiento #2: AD San Carlos (CRC) vs Alianza FC (SLV)

Emparejamiento #3: CA Independiente (PAN) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Emparejamiento #4: Comunicaciones FC (GUA) vs CD Olimpia (HON)

Las semifinales se jugarán del 22 al 31 de octubre.