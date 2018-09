DT Jorge Santos: "No voy a renunciar, vamos con todo frente al Tauro"

El Plaza Amador buscará volver al triunfo cuando reciba al Tauro en el Clásico del fútbol nacional a disputarse el domingo, desde la 6 de la tarde, en el Estadio Maracaná.

Con una seguidilla de cuatro empates y una derrota en los últimos cinco encuentro, el técnico Jorge Santos sigue buscando darle vuelta a este momento y espera que un triunfo frente a los taurinos sea el que les de el arranque nuevamente en el torneo. Actualmente, los plazinos son sextos con siete (7) puntos.

" El Clásico es un partido importante, especial y diferente a todos los demás. Nos parece que es un buen momento para arrancar porque iniciamos bien el torneo, luego perdimos con San Francisco y llegaron una seguidilla de empates que no convienen porque estás perdiendo puntos importantes en casa y esto se está apretando cada vez más", dijo Santos luego del entrenamiento en el Oscar Suman Carrillo.

" Nos está faltando el gol, no lo encontramos a pesar que llegamos al área, lo hacemos de frente o por los costados, con juego interior, pero nos ha faltado la estocada final. Esta semana hemos estado trabajando la definición, las jugadas elaboradas y colectivas y creo que primero Dios con la actitud que debemos mostrar en un Clásico encontrar el gol sería muy importante para nosotros".

"Tenemos fuera a Pimentel y Góndola, pero hemos recuperado otros jugadores para este juego, esta es una plantilla de 28 hombres y al final yo decido quienes son los 18 del fin de semana, aún me queda el viernes y sábado y seguimos preparando el partido, pero eso sí con la fe puesta de que vamos a ganar porque es un Clásico y nos hemos prometido que vamos con todo", agregó.

" No nos queda margen de error, esto es Plaza un grande igual que Tauro y no tenemos miedo, vienen a nuestra casa y vamos de frente, hay que defender y atacar cuando sea el momento y lastimar cuando hay que hacerlo".

Sobre las claves o donde se puede definir el Clásico, Santos comentó: " Puede que el partido si se cierra pueda salir la individualidad, nosotros tenemos eso que puede marcar una diferencia igual que ellos, hay que ser precavido, el Tauro lo será tambiénm porque saben que al frente tendrán un rival que corre y tiene ideas. Cuando juegan dos grandes debería ser un partido abierto, pero casi siempre los partidos se cierran por ese ímpetu, pero creo que si pasara eso la individualidad de algunos jugadores de ambos equipos puede dar la victoria".

No renunciará

El estratega dijo que está claro que en el puesto te mantienen los resultados, pero que no vas a renunciar. " Cuando llegué acá sabía donde venía y sé que aquí te mantienen los resultados, yo estoy claro igual que la plantilla, hablé con la directiva y me han dado el apoyo para darme esa fuerza que uno necesita en un momento cmplicado. Sé que la hinchada está impaciente y es algo normal en cualquier parte del mundo, pero miedo no tengo porque si lo tengo las cosas no me saldrán y de esa forma no voy a pensar, voy a dudar y cuando te invade la duda es mejor entregar el cronómetro y dar un paso al costado, pero acá no voy a renunciar porque voy con todo y tengo fe que en estas tres fechas vamos a hacer lo necesario para subir los escalones que necesitamos"

Sobre el Tauro

"Encontraron el gol, he visto cuatro partidos del Tauro y es un equipo que elabora bien su juego desde atrás y llega mucho a la zona de definición, pero están teniendo problemas en el torneo local porque en la Liga Concacaf Armando Polo y Edwin Aguilar encontraron el gol. De cara a este partido encontraron una victoria importantísima ganándole al Árabe Unido y meterle 4 eso no pasa todo el tiempo, pero me parece que a ellos les viene como aliciente"

"Nosotros lo vamos a dar todo la consigna esta semana ha sido trabajo y más trabajo y pensar que tenemos que sacar el partido adelante porque es el rival de siempre".