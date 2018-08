Dirigentes calientan el primer Costa del Este-CAI en LPF

Los dirigentes, Felipe Borowsky de Costa del Este, y Ricardo Escobar, del CAI La Chorrera, calentaron en redes sociales este viernes el primer duelo en la Era LPF entre estos dos equipos, tras algunas temporadas en Liga Nacional de Ascenso (LNA).

Costa del Este está disputando sus primeros partidos en la máxima categoría del fútbol panameño, mientras que CAI, último campeón del torneo, desde el Apertura 2013 empezó a escribir su historia en primera división.

"Después de varios partidos en LNA, este domingo se viene el primero en la LPF. ¿Será que las Abejitas van a tener suerte?", fue la primera publicación de Borowsky, en relación al duelo ante los chorreranos en el Rommel Fernández.

La respuesta de Escobar fue inmediata, respondiendo que siempre debe ser humilde y en el fútbol no es la excepción, recordando un poco el pasado. "Nunca olvide que su cupo se lo regale yo. Ex Santos FC, ganador de Copa Rommel, pero te apoyé y regalé el cupo por tu visión, me has traicionado, hable menos", fue su 'tuit'.

Este cruce de palabras a través de redes sociales generó comentarios de fanáticos, que esperarán el duelo en cancha de estos dos conjuntos.

Costa del Este aún no ha ganado en primera, tras 3 empates y una derrota, mientras que CAI tiene 5 puntos, producto de 1 victoria, dos empates y una derrota.





Domingo 6pm estadio Rommel Fernández.



