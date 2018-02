Dr. Omar Gordón: La terapia será clave en la recuperación de Fidel Caesar

635x357 Fidel Caesar ya tiene movilidad no útil en la mano y pierna izquierda. Foto: @arabeunido_.

El neurocirujano Omar Gordón que encabezó la doble cirugía a Fidel Caesar manifestó que el resultado fue satisfactorio teniendo en cuenta que el jugador ahora tiene movilidad no util en la mano y pierna izquierda lo que mejorará con la terapia que deberá iniciar en los próximos días.



Gordón manifestó a RPCTV.COM: " Gracias a Dios todo salió bien, la cirugía fue exitosa y estamos satisfechos con el resultado de la misma", dijo el doctor que la mañana del sábado visitó al jugador para constatar su evolución luego de la intervención quirúrgica.

" Realmente el jugador estuvo 8 horas en el salón de operaciones. Fueron dos cirugías, la primera duró 4 horas donde retiramos los cuatro discos cervicales anteriores y le colocamos prótesis C3 C4, C4 C5, C5 C6 y C6 C7, mientras que la segunda fue de hora y media donde se le colocaron tornillos cervicales posteriores en las vértebras C5, C6 y C7", agregó el galeno que contó en la operación con Daniel Batista como Neurocirujano asistente y Jairo Macías como Anestesiólogo.

" No hubo complicaciones, no fue necesario ir a cuidados intensivos y fue llevado a semi intensivo para moniterearlo. Hoy (sábado) en la mañana lo pasamos al cuarto".

Al ser consultado sobre los resultados de la cirugía, Gordón comentó " Fidel no tenía movimiento en la mano y pierna izquierda, pero hoy luego de la intervención tiene movilidad no útil en la mano y pierna izquierda lo que se traduce que si le damos terapia podríamos alcanzar movimiento útil en las extremidades. Lo que queda por definir es cuando podrá mejorar su movilidad y eso va a depender de la terapia y la evolución día a día".

" Lo más probable el jugador estará hospitalizado 3 dias más y el martes se le podría dar salida para que entre a la rehabilitación".

Sobre plazos para retornar a la canchas, el doctor fue claro: " Recordemos que el daño de Fidel no es en articulación, es un daño en la médula y no podemos dar plazos porque no sería serio de nuestra parte".

" Este año está difícil que pueda volver a las canchas, pero no podemos descartar nada, el es un guerrero".