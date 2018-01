Defensa Fidel Caesar se encuentra estable y podría ser intervenido

El presidente del Alianza FC, Rubén Cárdenas hijo, manifestó que están a la espera de los resultados de los exámenes médicos al defensa Fidel Caesar que tras una fuerte caída en el partido frente al CAIU sufrió una lesión cervical que podría necesitar intervención quirúrgica.

" Estamos todos atentos a esta situación que no es fácil, primera vez en 55 años que se da un accidente de este tipo con un jugador y bueno estamos afrontando la situación y pendiente a lo que va a ocurrir posterior a lo del accidente. Preocupados por la salud de Fidel", dijo Cárdenas en el entrenamiento del Alianza en la cancha Luis "Cascarita" Tapia.

" Lo que conocemos en este momento es que Fidel está estable, que tiene imposibilidad de movimiento en el lado izquierdo de su cuerpo, está inmovilizado en cama y que estamos esperamos que luego de los exámenes que se le están practicando los médicos den un dictamen que nos indique cual es el procedimiento que van a seguir que pareciera ser que todo lleva a la conclusión que será intervenido quirúrgicamente y que posterior a esto viene un proceso de recuperación".

El presidente del Alianza no quiso referirse al seguro que hay para los jugadores de la LPF (es de 7 mil dólares) y que ahora mismo lo principal es la salud del jugador y que salga pronto de esta situación.

Por su lado, el jugador Aramis Haywood manifestó que el grupo está bastante afectado por lo sucedido a Fidel el sábado. " Muchos no hemos podido ni dormir por estar pendiente de como está nuestro compañero, sabemos que la situación es delicada, pero confiando en Dios que día a día vaya mejorando".

" La verdad es duro, no es fácil, son cosas que pasan hay que afrontarlas, pero sabemos que con la ayuda de Dios Fidel saldrá adelante porque es un guerrero dentro y fuera de la cancha y nosotros los compañeros lo estamos apoyando con oraciones y el apoyo que siempre le hemos brindado".

Haywood no quiso opinar si hubo intención o no en la jugada donde Fidel Caesar salió lesionado. "La verdad no voy a opinar sobre eso, prefiero quedarme callado y esperar que se mejore el compañero porque aquí no cuenta si fue con intención o no, lo que importa es la salud del compañero y eso es lo importante ya que queremos verlo caminando y entrenando con nosotros".

Mientras que el jugador José Fajardo que estuvo involucrado en la jugada pidió por la recuperación de Fidel Caesar *

*

¡Mucha preocupación! El defensa Fidel Caesar sufrió está terrible caída anoche en el partido entre @CAIPanama y @alianzafc y tuvo que ser llevado en ambulancia al hospital. Estamos a la espera de los informes médicos oficiales. #FuerzaFidel #LPFxRPC pic.twitter.com/3zB1YiYHKp — RPCTV Panama (@rpctvpanama) 28 de enero de 2018

*