635x357 Jorge Dely sobre la final en Penonomé "Me dijeron llorón, y no saben lo que significa esto realmente".

El técnico de Plaza Amador, Jorge Dely Valdés, se defendió ante los comentarios en redes sociales que lo llamaban 'llorón', por sostener que la Gran Final de la LPF en su Apertura 2021 no debía jugarse en Penonomé, debido a que Universitario clasificó.

"Yo no me estoy quejando si jugarán de local, o hasta dicen que el profesor Jorge Dely Valdés es un llorón, pero no saben lo que significa esto realmente", apuntó el estratega de Plaza Amador en A La Candela.

El ex técnico de categorías inferiores con Panamá aclaró que, cuando se hace la reunión para la sede de la final de un torneo, se debe tomar en cuenta que si el equipo que juega de local en un estadio clasifica, se debe tomar otra opción y no jugar en su campo.





¡Habla Jorge Dely Valdés previo a la final de la LPF 🇵🇦⚽🗣!



"En las redes sociales dicen que soy un llorón, pero son gente que no sabe lo que significa esto. @cdplazaamador va a jugar de la misma manera sin importar el estadio". #ALaCandela 🔥 pic.twitter.com/WPqDlCtGbs — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 27, 2021





"En Plaza Amador hemos intentado jugar de la misma forma en todos los estadios y no va a ser la excepción el sábado. Lo haremos como lo hemos hecho a lo largo de todo el torneo", declaró, ante el partido que definirá el título en el 'Nido del Fénix'.

Con respecto al rival, manifestó que ambos tienen una plantilla importante, y que se mantuvieron arriba de la tabla durante todo el semestre, por lo que será una linda final.

Dónde ver el Universitario – Plaza Amador en la Gran Final de la LPF Apertura 2021:

Fecha: Sábado, 29 de mayo.

Lugar: Estadio Universitario, Penonomé, Coclé.

Horario: 4:00 pm.

Transmisión: RPC Canal 4, Medcom GO y canal de Youtube Deportes RPC.