Jorge Dely Valdés: "Plaza siempre quiere ganar y eso es lo que vamos a intentar"

Jorge Dely Valdés, leyenda del fútbol panameño como jugador y con una gran trayectoria como director técnico de las categorías menores de la selección nacional y asistente de la selección mayor, ahora será quien dirija las riendas del CD Plaza Amador de cara al Torneo Clausura 2020 de la LPF.

Dely Valdés, quien ya ha dirigido a otros equipos en la liga local como Tauro FC y CAI, fue anunciado por el equipo 'placino' el martes en la noche y este miércoles en la mañana, se presentó junto al resto de la plantilla a la jornada de pruebas serológicas y de antígenos programadas por la Liga Panameña de Fútbol en el Estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia.

"Después de tanto tiempo de estar sin fútbol vamos a arrancar de cero. Cuando hablas de un equipo como Plaza siempre tienes el deseo de querer ganar y eso es lo que vamos a intentar", expresó el estratega colonense a rpctv.com al salir de la realización de pruebas.

El Plaza Amador fue uno de los equipos que más reforzado llegó al Torneo Apertura 2020 en el cual estaba a cargo de Mike Stump, pero luego de que el torneo fuese suspendido el pasado mes de marzo por causa de la llegada del COVID-19 a Panamá, la situación ha cambiado.

"No puedo hablarte del Plaza de Stump, esta es una nueva etapa. Con todo lo que pasó con la pandemia que no solo ha golpeado a Panamá, sino a todo el mundo, la mayoría de los equipos han anunciado que le han dado libertad a algunos jugadores y obviamente Plaza no escapa de eso. La mayoría de los jugadores que están ahora aquí son jugadores jóvenes y es con los que vamos a arrancar este torneo. A partir del 2021 estaremos con un plantel mucho más reforzado con el que podremos hacer cosas más importantes, pero como dije antes, Plaza es uno de los equipos que siempre quiere ganar y nosotros vamos a intentarlo", señaló Dely.

Los 'leones' tienen pensado iniciar entrenamientos el lunes 28 de septiembre en una cancha por definir.

El Torneo Clausura 2020 iniciará el 22 de octubre y se tiene planificado que culmine aproximadamente el 20 de diciembre, teniendo un formato de nueve fechas regulares, fase de playoff, semifinales (ida y vuelta) y final.





¡Atención placinos 🦁⚽👀!



Las primeras palabras de Jorge Dely Valdés como técnico del @cdplazaamador.



Los 'leones' se presentaron al 'Cascarita' Tapia para realizarse las pruebas serológicas y antígenos antes de iniciar la pretemporada. #LPFxRPC pic.twitter.com/DbSsYnWegW — Deportes RPC (@deportes_rpc) September 23, 2020