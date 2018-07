Jorge Santos: El nuevo formato para el Apertura hará que haya más competencia

El técnico Jorge Santos de Plaza Amador aseguró que los partidos que ha disputado en la UNICOPA le han servido de mucho para sacar conclusiones y que el nuevo formato que está por anunciarse para el torneo Apertura 2018 será excelente para que haya más competencia por clasificar a semifinales.

" No me parece mal el nuevo formato proque sabes que va a suceder como se apriete la tabla las dos últimas fechas el octavo puede estar peleando con el sexto inclusive hasta el noveno, entonces habrá lucha y nadie quiere regalar nada hasta la última fecha", dijo Santos luego del partido donde vencieron 1-0 a Santos Guápiles por la UNICOPA 2018.

" Para mí excelente porque se necesitaba tener algo de competencia, que el jugador tuviera hambre por algo y creo que esto le viene bien a un país donde el torneo es corto, pero que se le adicione algo especial me parece bien", agregó.

" El tema de las entradas también es otro aspecto a mejorar porque la idea es traer gente a los estadios y no que se vaya, inclusive los clubes también deben promocionar en su localía para que la gente asista a los estadios".

Para el torneo Apertura se mantendrá la ronda de todos contra todos (18 partidos), pero la novedad será que habrán dos series (playoff) para definir los clasificados 3 y 4 a semifinales. De la ronda regular el primer y segundo clasificado pasan directo a semifinales, mientras que el tercer y sexto clasificado, así como el cuarto y quinto jugarán a partido único para conocer los otros dos equipos que avanzan a la ronda de los cuatro mejores.



Cuadrangular positivo

" Es importante siempre ganar, intentar ganar algo, el cuadrangular nos ha venido bien porque hemos sacado unas conclusiones de lo que hemos realizado en pretemporada. Hemos ganado dos partidos, esto no nos marea, esto nos hace sentir bien y queremos seguir trascendiendo, pero sabemos que debemos seguir trabajando y enfocados en que la temporada será larga y difícil y que solo con trabajo podemos llegar al objetivo", manifestó el estratega plazino que ha conseguido dos triunfos frente a Santos Guápiles y San Francisco.

" Hay que mejorar muchas cosas y más en el aspecto defensivo, tenemos muchos conceptos erróneos de situaciones en defensa ataque pero para eso nos están sirviendo estos partidos de fogueo. Sin embargo, creo que la defensa a pesar que hemos cometido errores se ha portado a la altura, la llegada de Felix Góndola nos ha venido muy bien con seguridad en el centro y tengo jugadores con buen pie atrás".

La plantilla

Jorge Santos dejó abierta la posibilidad de contratar un jugador más. " La plantilla por ahora la hemos cerrado con 25, aunque podría venir alguién más pero estamos analizando la situación si en la parte ofensiva o en el medio, por eso hemos dejado eso abierto, es un jugador que ha jugado acá y fue campeón y si se da cerraríamos con una plantilla muy fuerte en saber que tenemos recambio".

" El argentino Tamburelli estaba un poco tocado, se está recuperando, aún no está listo, mientras que Parodi tuvo su primer partido oficial con el equipo y estuvo bien en la jugada del gol. Todavía le cuesta porque dice que en Panamá se corre mucho primero el hombre que la pelota, pero tiene 23 años, tiene hambre y me parece que ayudará al equipo".

Sobre José "Gasper" Murillo

El técnico plazino comentó que cuando Gasper Murillo supo que veníamos acá (lo tuvimos en Chepo desde los 9 años) le causó mucha alegría volvernos a encontrar después de mucho tiempo. " Él me dijo que se iba a comprometer con el club y conmigo porque me debía una y que quería que hiciera algo importante acá y que me iba a ayudar".

" Se ha comprometido enorme con la institución y con nosotros con el trabajo que ha realizado, está en excelentes condiciones".

Nos comprometimos para estar en semis

Al ser consultado para que está Plaza Amador en el torneo que se avecina, el estratega dijo: " Nosotros nos comprometimos con estar entre los 4, no podemos bajar la vara, necesitamos pensar que estamos ahí, esta es una institución grande y el plazino no entendería que le dijera que esperara dos años porque ellos no entienden de eso. Nosotros nos hemos puesto ese objetivo como primer punto y después aspirar a lo que todos quieren como es el título ya que con el equipo que tenemos no podemos aspirar a menos".