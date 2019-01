El resurgir de Jorman Aguilar

Con apenas 24 años Jorman Aguilar ha tenido una carrera llena de altas y bajas. Después de marcar el gol con el que Panamá consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo, en aquel mundial sub 17 disputado en México 2011, las expectativas con el talentoso delantero panameño eran muy altas.

Sin embargo, 7 años y medio después de aquel partido contra Burkina Faso y pasando por el fútbol de Italia, Eslovenia, Croacia y Portugal, Jorman se encuentra listo para disputar el torneo Clausura LPF con el CAI.

El goleador panameño regresó a la entidad chorrerana en agosto del 2018, luego de disputar 15 partidos con el Estoril Praia de la primera división de Portugal, donde no marcó ningún gol en los poco más de 615 minutos que disputó en la competición.

En su retorno al CAI logró romper una racha de 527 días sin anotar, en un partido de Copa contra Centenario. En ese partido marcó sus únicos dos goles del semestre entre Liga y Copa con el equipo.

Jorman ha comenzado el 2019 encendido, el zurdo fue el máximo goleador de la pretemporada con 7 goles, marcándole dos de esas anotaciones al actual campeón Tauro FC.

Aguilar concedió una entrevista a Deportes RPC para repasar su buen momento de forma, sus objetivos para 2019 y un posible regreso a la selección nacional de Panamá.

¿Cómo estás?

"Feliz de que las cosas estén mejorando, ahora estoy empezando de 0 con el equipo. Me siento bien, con muchas aspiraciones, se vienen compromisos muy importantes para el CAI y hay que seguir trabajando, seguir dando el máximo. En lo personal me siento muy bien".

¿Qué cambió?

"Mi mentalidad, mi manera de trabajar, poner mis cosas más en serio. Marqué en todos los partidos de pretemporada. Me siento bien, me siento tranquilo. Yo sé que vienen los compromisos más importantes, que ahí es donde vale, pero más que nada es la confianza que tengo ahora y me siento muy bien".

Sobre jugar la Liga de Campeones CONCACAF:

"Es la primera vez que voy a jugar la Concachampions, nunca la había jugado. Será otro sueño cumplido y nada, a dar el máximo y esperar que las cosas salgan de la mejor manera. Serán 2 partidos muy lindos contra Toronto y estoy muy ansioso por jugar esos partidos".

¿De vuelta a la selección en 2019?

"Es un objetivo, me lo he puesto entre ceja y ceja. Para eso estoy trabajando todos los días, para eso me estoy sacrificando bastante porque son objetivos que tengo. Me he trazado muchos objetivos este año y sé que lo voy a cumplir".

El CAI disputará 3 torneos en el primer semestre del 2019 (Liga, Copa y Liga de Campeones CONCACAF) y necesitarán los goles de Jorman Aguilar para intentar trascender en todos.