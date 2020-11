Jornada 6 y 7 del Clausura 2020 LPF TIGO tendrán modificaciones

Las jornadas 6 y 7 del Torneo Clausura 2020 LPF TIGO presentarán modificaciones en dos partidos, luego de que se definiera la fecha del partido de octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank, entre la Liga Deportiva Alajuelense, y el San Francisco FC.

Los partidos que tuvieron que ser reprogramados son los siguientes:

San Francisco FC vs Club Atlético Independiente, de la jornada 6 programado para el domingo 22 de noviembre, fue reprogramado para el martes 1 de diciembre, en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, desde las 7:00 pm.

Tauro FC vs San Francisco FC, de la jornada 7 programado para el miércoles 25 de noviembre, será reprogramado para el viernes 4 de diciembre, desde las 4:00 pm, en el estadio Profesor Javier Cruz.



Estas modificaciones fueron necesarias debido a que el San Francisco FC viaja a Costa Rica para medirse ante la Liga Deportiva Alajuelense, el martes 24 de noviembre, por los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank, que no pudo jugarse en su fecha original, debido a inconvenientes relacionados a la pandemia COVID-19, que afectaron la realización del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cibao FC, en la ronda preliminar.



La jornada 6 se jugará de la siguiente manera:

Sábado 21 de noviembre:

CD Universitario vs Tauro FC, estadio Virgilio Tejeira, 3pm.

Sporting San Miguelito vs CD Plaza Amador, estadio Javier Cruz, 5pm.



Domingo 22 de noviembre:

Atlético Chiriquí vs Costa del Este, estadio Virgilio Tejeira, 3pm.

Alianza FC vs Deportivo Árabe Unido, estadio Javier Cruz, 6pm.

Martes 1 de diciembre:

San Francisco FC vs Club Atlético Independiente, estadio Agustín “Muquita” Sánchez, 7pm.





La jornada 7 se jugará de la siguiente manera:

Martes 24 de noviembre:

CD Universitario vs Sporting San Miguelito, estadio Virgilio Tejeira, 3pm.

Miércoles 25 de noviembre:

Atlético Chiriquí vs Alianza FC, estadio Virgilio Tejeira, 3pm.

Costa del Este FC vs Deportivo Árabe Unido, estadio Agustín “Muquita” Sánchez, 3pm.

Club Atlético Independiente vs Plaza Amador, estadio Agustín “Muquita” Sánchez, 7pm.

Viernes 4 de diciembre:

Tauro FC vs San Francisco FC, estadio Javier Cruz, 4pm.