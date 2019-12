Juan Vita:"Confíamos en que podemos dar una sorpresa en la final"

El técnico argentino Juan Vita manifestó en Deportes RPC que confía en que su equipo, Costa del Este FC, pueda dar la sorpresa en la Gran Final del Apertura 2019 ante Tauro FC.

Vita, que está en su primera temporada dirigiendo en Panamá, también sostuvo que se tenían confianza al principio del torneo y uno nunca sabe hasta donde va a llegar. "Cuando vi al equipo en pretemporada dije, tenemos un equipo competitivo", agregó.

Acerca de Valentín Pimentel, goleador actual del equipo, aclaró que es mucho más que goles. "Me han dicho entrenadores a los que he enfrentado. No lo podíamos parar me dijo uno. Su semestre ha sido espectacular. El que vio a Costa del Este sabe que tuvo un alto nivel", afirmó.

El estratega argentino expresó que le llamó la atención, la final se juegue donde Tauro hace de local, y que le parece una ventaja grande para su rival en esta gran final.

"Si Tauro juega donde ellos hacen de local, me gustaría jugar a mí donde hacemos de local, sobre todo por la ventaja en cuanto a los puntos durante todo el torneo, pero ya está", puntualizó.

Por su desempeño, se le ha catalogado al argentino como el mejor DT de esta temporada, sobre todo por lo hecho en ronda regular.

"No me gusta mucho lo de que soy el mejor DT. Le tengo un respeto a Francisco Perlo, Saúl Maldonado y Gonzalo Soto, que han hecho una gran temporada y tienen experiencia en Panamá", detalló.

"Nosotros tenemos nuestras armas e intentaremos que se vean en la final. Confíamos que podemos dar la sorpresa", concluyó.

Costa del Este y Tauro se enfrentarán este lunes 9 de diciembre en la Gran Final del Apertura 2019 desde las 5:00 pm en el Rommel Fernández.