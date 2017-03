Palma aclara situación de Ronaldo Córdoba en el Tauro

El técnico del Tauro FC, Rolando Palma, aclaró este miércoles la situación de Ronaldo Córdoba, quien fue acusado de participar en ligas recreativas fuera del club y de la selección nacional.

Córdoba, quien participó en el Premundial sub-20 de Costa Rica con Panamá, no entrenó este miércoles preparando el partido ante Atlético Veragüense por un permiso especial debidamente notificado, según señaló Palma a rpctv.com.

"Conversamos con Ronaldo. Habrán correctivos con la falta que habrá hecho en su momento de jugar en otras ligas", aseguró el estratega albinegro.

Con respecto si habrá o no sanción, 'Ñato' comentó que las decisiones se toman con cabeza fría y no con cabeza caliente, por lo que aún se está averiguando para realizar los correctivos. "No se puede dejar pasar en alto. Más que todo desde lo dirigencial sí habrían correctivos", acotó.

Ronaldo Córdoba ha anotado tres goles en el Clausura 2017.