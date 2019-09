Plaza Amador recibe al Costa del Este en arranque de J9

Este sábado el Plaza Amador recibe en la novena Jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), al Costa del Este.

Los dirigidos por Mike Stump vienen de empatar 0-0 de visita al actual líder del Torneo, el San Francisco y se encuentran en la tercera posición con 13 puntos, por debajo del CAI que suma 14, y de los monjes con 17.

Costa del Este también llega a este encuentro luego de empatar 1-1 contra los Vikingos y ocupan la quinta posición con 11 unidades.

Sí el equipo Plazino logra la victoria se acercaría de manera peligrosa al CAI y al San Fra.

En tal caso sean los costeños los victoriosos lograran escalar puntos importantes en la tabla.

El partido se jugará a las 6:00 P.M en el estadio Maracaná.



El resto de la jornada serán los siguientes:

Sábado 21 de septiembre

CAI VS SPORTING SM. 6:00 P.M

Domingo 22 de septiembre

UNIVERSITARIO VS SAN FRANCISCO 3:00 P.M

ÁRABE UNIDO VS. TAURO 4:00 P.M por Deportes Rpc

ALIANZA VS. AT. CHIRIQUÍ 6:00 P.M por Medcom Go