Santa Gema gana apelación y jugará semifinal de la Copa Satelital

El equipo Santa Gema FC ganó la apelación presentada luego que la Comisión de Competencia le dio la victoria a Costa del Este FC por alineación indebida y jugarán la semifinal de la Copa Satelital frente a Panamá Viejo.



La Comisión de Apelación de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) revocó la sanción del Santa Gema FC la cual fue impuesta por la Comisión de Competencia con relación al partido que jugara ante Costa del Este FC en cuartos de final de la Copa Cable Onda Satelital a inicios de marzo.



Costa del Este FC presentó protesta contra Santa Gema FC por lo que consideró incumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 21 del Reglamento de Competencia de la Copa Cable Onda Satelital que establece que "cada equipo deberá incluir jugadores nacidos después del 1 de enero de 1997, para que completen 90 minutos de manera acumulativa por partido".



Santa Gema FC fundamenta su apelación en el hecho que la Comisión de Competencia mantiene un criterio errado de la interpretación del artículo 21 del Reglamento de Competencia de la Copa Cable Onda Satelital, ya que en 90 minutos se juega un partido, por lo tanto no se acumulan 90 minutos.



Señala la Comisión de Apelación en su resolución que: "no cabe duda a juicio de esta Comisión que el sentido de la norma establecida en el segundo párrafo del artículo 21 del Reglamento de Competencia es el de promover la participación de jugadores juveniles, específicamente aquellos nacidos en el año de 1997 y siguientes, no obstante, al tratarse de una norma en blanco, es decir, carente de pena, mal puede aplicarse una sanción no contemplada en el Reglamento de Competencia".



En este sentido, y luego de "analizar la materia de esta controversia, así como estudiadas todas las piezas probatorias que constan en el expediente", la Comisión de Apelación de la FEPAFUT resuelve, mediante Resolución No. 07/CA/03/17, "revocar la decisión adoptada por la Comisión de Competencia a través de la Resolución No. 5-COS-2017, fechada el 15 de marzo de 2017" y "mantener el resultado del partido de Copa Cable Onda Satelital entre los equipos Costa del Este FC y Santa Gema FC disputado el 8 de marzo de 2017, donde Santa Gema FC venció a Costa del Este FC por un marcador de 2-1".

Las semifinales se jugarán el miércoles 22 de marzo donde CD Centenario recibe al Sporting SM en el Estadio Miraflores desde la 7 de la noche y Panamá Viejo a Santa Gema en el Cascarita Tapia a partir de la 9 de la noche.