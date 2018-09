Saúl Maldonado:"Polo se quería ir, somos un grupo y no dependemos de un solo jugador"

El técnico del Tauro FC, Saúl Maldonado, se refirió a la marcha de Armando Polo del equipo previo al partido de vuelta ante Motagua en las semifinales de la Liga Concacaf.

Maldonado manifestó que el jugador lo llamó después del partido para decirle que no quería seguir en el equipo, y que él le agradecía su sinceridad por el momento que pasa el ex '99' albinegro.

"Si no quería seguir en el equipo es su decisión y se la respeto. Me dijo que el problema no era conmigo", agregó.

El venezolano-uruguayo también acepta que no le insistió de convencerle en vista de la firmeza de su decisión tomada.

"El grupo entiende que somos un grupo y no dependemos de un solo jugador, sino de un grupo, y ese concepto lo manejo desde siempre", sostuvo.

Tauro enfrentará este jueves al Motagua en Honduras, en la vuelta de las semifinales de la Liga Concacaf con ventaja de 2-1, tras haber jugado en el Rommel Fernández.