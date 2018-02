Siguen los empates en el Clausura y el Sporting SM no puede mantener la ventaja

La quinta fecha del torneo Clausura LPF arrancó el viernes con dos empates y con un Sporting SM que por tercer partido consecutivo se deja empatar en los minutos finales.

En el Estadio "Armando Dely Valdés", el Árabe Unido no pudo pasar del empate sin goles frente al Santa Gema que lucha por no descender.

Con la igualdad, el conjunto colonense mantiene el invicto y llegó a 11 puntos para mantenerse de manera provisional en el primer lugar, mientras que los de Arraiján llegaron a 3 puntos para quedar en la novena posición.

Por su lado, el San Francisco de La Chorrera remontó un 2-0 para terminar empatando 2-2 con el Sporting SM en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez.

Los franciscanos comenzaron perdiendo con un autogol de Martín Gómez al minuto 3 y Ronaldo Córdoba al 20, pero en el segundo tiempo el local reaccionó con anotaciones de Edson Samms al 73 y Francisco Palacios al 95 para el empate final 22.

San Francisco sigue sin ganar como local y los sportinguistas se dejan empatar en los minutos finales por tercer partido consecutivo.

Los Monjes llegaron a 3 puntos (octavos) y el Sporting SM a 4 (séptimos).

Hoy se completa la fecha

Tres partidos se jugarán el sábado para completar la quinta fecha.

Chorrillo recibirá al CAI desde la 6 de la tarde en el Estadio Maracaná, Atlético Veraguense a Plaza Amador a partir de la 7 de la noche en el Estadio Los Milagros y a partir de la 8 de la noche se enfrentarán Alianza y Tauro en la cancha Luis Cascarita Tapia, partido que será transmitido por RPC desde la 7:45 de la noche. *

Tabla de posiciones tras los dos empates de esta noche.



Mañana continúa la jornada 5



6pm | @ChorrilloFC vs @CAIPanama (Maracaná)

7pm | @SDAVeraguense vs @cdplazaamador (Los Milagros)

8pm | @alianzafc vs @TauroFC ('Cascarita' Tapia) #YoSoyLPF pic.twitter.com/Gmye2EcriS