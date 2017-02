Stump:"No tengo toda la culpa de la situación"

Luego de caer nuevamente en el inicio de la quinta jornada del Clausura 2017 ante Plaza Amador, el técnico del San Francisco, Mike Stump, aseguró que no tiene la total culpa de la situación actual por la que atraviesa el equipo.

"Todo mundo tiene un poco de culpa", agregó el ex técnico placino, quien también dijo que si el día de mañana tiene que irse le desea suerte al técnico que venga, porque sabe que cuando el equipo tenga nuevamente a los jugadores lesionados y convocados a la sub-20 saldrá adelante.

Cuestionado en si ha pensado renunciar, Stump afirmó que nunca va a colgar los guantes, porque es algo que le apasiona y que está haciendo todo lo humano posible en la dirección técnica escarlata.

"La directiva no me ha puesto fecha. Me dicen que lo siga intentando, ellos ven los entrenos, ven el entusiasmo con que uno trabaja y el equipo.Si necesitan el cambio para la voz nueva o el ánimo nuevo...", fueron otras de las frases que dejó el subcampeón de LPF con Chepo y Chorrillo.

Con respecto a la ausencia de Pablo Pérez, fichaje del San Francisco para este torneo y que viene del fútbol venezolano, Stump mencionó que el jugador está pasado de peso y que necesita rebajar para ser tomado en cuenta, debido a su esquema de juego.

San Francisco FC no ha ganado en el Clausura 2017, con tan solo 2 puntos y 10 goles en contra.