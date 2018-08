Universitario le da un mes y medio a Cristian Fabbiani para ponerse en forma

El delantero argentino Cristian Fabbiani, quien llegó como refuerzo para el Club Deportivo Universitario en la presente temporada, ha sido muy criticado desde su llegada por su sobrepeso y el rendimiento físico que ha tenido en cancha durante los pocos minutos que ha disputado con el equipo panameño.

"El Ogro", como es conocido popularmente, solo ha visto acción en dos encuentros.

Jugó su primer partido con la "U" siendo titular en la jornada 1 de la Liga Panameña de Fútbol, partido en el que su equipo cayó por 0-2 ante Sporting San Miguelito. Al 63' salió reemplazado por el volante panameño Julian Velarde.

La segunda ocasión que estuvo en cancha con Universitario, fue el 1 de agosto en el partido de Liga Concacaf ante Diriangén, cuando ingresó al minuto 84 por el delantero panameño Sergio Moreno, duelo que ganaron 0-4 en el Estadio Eladio Rosabal Cordero de Costa Rica. Desde aquel día, el exjugador de Newell's Old Boys, River Plate, entre otros, no ha vuelto a ver minutos e incluso, no ha sido convocado desde el 12 de agosto cuando Universitario venció 1-0 al Árabe Unido en la tercera fecha de la LPF.

Una fuente del club, le confirmó a RPCTV.com que la directiva decidió firmar con el jugador una adenda a su contrato, donde le dieron un plazo de un mes y medio (contando desde el 20 de agosto) para bajar 7 kilos, y de no cumplirse lo pactado, el equipo dejaría de contar con el jugador dentro de su plantilla.

Óscar Upegui, director técnico del CD Universitario, comentó que Fabbiani es un jugador que futbolísticamente aporta muchas cosas, pero que llegó con un problema en la parte física y han estado trabajando fuertemente con él para que esto mejore.

"Él lo ha entendido y ha tenido la disposición para mejorar y cumplir la meta. Esperamos contar con él muy pronto en el equipo", sentenció el técnico colombiano.

Universitario tiene la difícil tarea de darle vuelta en casa a un marcador global de 0-3 ante el Herediano en Liga Concacaf para conseguir la clasificación a semifinales, duelo que se dará este miércoles 29 de agosto en el Agustín 'Muquita' Sánchez, mientras que en la liga local, el equipo se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 7 puntos (dos victorias, un empate y dos derrotas).