"Tenemos que apuntar a pelear los dos torneos", Edwin Aguilar

El delantero Edwin Aguilar aseguró que con la plantilla que tiene el Tauro debe apuntar a pelear en el torneo local y la Liga CONCACAF.



"Esta pretemporada inició de gran manera teniendo una buena participación en Costa Rica. Estamos trabajando para pelear el torneo local, pero también somos conscientes que tenemos una responsabilidad con el torneo internacional", dijo Aguilar.

"Tenemos que apuntar a ambos torneos e intentar pelear los dos, estamos conscientes que en el campeonato local por ahí haber perdido la final nos dejó ese sinsabor, pero bueno vamos por todo en este torneo e intentaremos conseguir la 14".

Sobre la llegada de los profes García y Cañadas, el ariete taurino manifestó "Tienen una idea clara de lo que quiere este equipo, de lo que quieren jugar con un buen fútbol y espectáculo para que la afición se vaya complacida y podamos ganar".

"Ellos saben los jugadores que hay con buen pie y están aportando su parte".

Por último se refirió a las canchas sintéticas diciendo lo siguiente: "Es complicado lo de las canchas sintéticas, más que nada mi frustación es que me enteré que jugadores de corta edad se rompieron la rodilla en este tipo de cancha, esa parte es lo que me disgusta más por eso me gustaría que todas fueran naturales y ojalá en el futuro ya no sean sintéticas".