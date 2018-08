SanFra buscará levantarse quitándole el invicto al Sporting

San Francisco FC prepara su encuentro de este domingo ante el Sporting San Miguelito después de la dura derrota en el "Derbi Chorrerano" ante el CAI en la tercera jornada del Apertura 2018 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"Perdimos un clásico con el CAI pero esto apenas empieza. Tenemos una revancha ante el Sporting y aunque sabemos que tienen un gran equipo, vamos a tratar de sacar los 3 puntos", expresó el técnico colombiano Andrés Domínguez.

Los académicos dirigidos por Noel Gutiérrez, tienen una plantilla reforzada por jugadores de experiencia internacional como Rolando "El Talentoso" Escobar, Yairo Yau, el lateral mundialista Luis Ovalle y el ex Chorrillo FC Jairo Jiménez, además de algunos otros jugadores jóvenes.

San Francisco es segundo de la tabla con dos victorias y una derrota (6 pts), mientras que los rojinegros están invictos en la tercera posición con una victoria y dos empates (5 pts).

En los últimos dos enfrentamientos entre ambos equipos en el Clausura 2018, los chorreranos se llevan la ventaja con un empate 2-2 en el 'Muquita' Sánchez y una victoria 0-1 en el 'Cascarita' Tapia.

Novedades

El defensor panameño Roderick Miller, ha estado participando de los entrenamientos del "SanFra" durante esta semana, sin embargo aún no hay claridad sobre el equipo en el que jugará esta temporada el ex Atlético Nacional, buscando recuperar el ritmo de juego que no pudo mantener en el equipo colombiano.

Miller estuvo entrenando con el LA Galaxy de la MLS y tendría otras opciones en el extranjero las cuales estaría evaluando.

Tras la salida del defensa Eric Vásquez del equipo, Domínguez manifestó que sí le gustaría tener un refuerzo como Miller, sin embargo, es consciente que el jugador buscará seguir estando fuera del país.

Por otra parte, el volante Francisco Castañeda tiene el alta médica después de la lesión de ligamentos que sufrió en septiembre del 2017 y sigue trabajando para recuperar su máximo nivel, quedando a la espera del llamado del técnico para volver a ver minutos. 'Kikin' solo ha jugado un partido en el 2018, ante Santa Gema en la fecha 17 del pasado torneo estando en cancha los 90 minutos.

El partido

El duelo entre Sporting y San Francisco cerrará la cuarta fecha del Apertura en el Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia desde las 6 de la tarde, encuentro que será transmitido por COS FC (Canal 372 y 1372 HD de Cable Onda).