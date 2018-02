La quinta fecha del Clausura arranca en Colón y La Chorrera

En Colón y La Chorrera se pondrá en marcha la quinta fecha del torneo Clausura de la LPF.

A la 8 de la noche en el estadio "Armando Dely Valdés" se enfrentarán el Árabe Unido y Santa Gema donde el local donará toda la taquilla al ex jugador Fidel Caesar que fue operado el viernes de una lesión cervical.

El conjunto colonense es primero en la tabla con 10 puntos y buscará mantener el invicto de cuatro partidos luego de 3 victorias y un empate, mientras que los de Arraiján son novenos con 2 puntos en el torneo donde no han sumado victorias y son últimos en la tabla del descenso.

En la cuarta fecha, el Árabe Unido empató 0-0 con el Tauro y Santa Gema de igualar 1-1 con Plaza Amador.

Mientras que en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, el San Francisco recibe al Sporting SM desde la 9 de la noche.

Los franciscanos no han tenido un buen inicio de campeonato sin victorias y solo tienen dos puntos en cuatro partidos (octavos), mientras que el Sporting SM no se aleja mucho de la actualidad del rival al ubicarse en el séptimo lugar con 3 puntos (no han sumado triunfos).

El sábado se completa la fecha

Tres partidos se jugarán el sábado para completar la quinta fecha.

Chorrillo recibirá al CAI desde la 6 de la tarde en el Estadio Maracaná, Atlético Veraguense a Plaza Amador a partir de la 7 de la noche en el Estadio Los Milagros y a partir de la 8 de la noche se enfrentarán Alianza y Tauro en la cancha Luis Cascarita Tapia, partido que será transmitido por RPC desde la 7:45 de la noche. *

