El Tauro buscará su estrella 14 en el torneo Apertura

Los actuales campeones de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el Tauro sigue trabajando su pretemporada con miras al Torneo Apertura donde defenderán su título.

Con sede en la "Pedregaleña" los taurinos llevan ocho sesiones donde se entrenan en los aspectos físicos, bajo la atenta mirada del técnico Rolando Palma, que repite para esta temporada en busca de la estrella número 14.





"Hemos conversado con los jugadores, somos los campeones y ahora tenemos más responsabilidad de revalidar el título".





Palma manifestó que tienen muy pocas bajas y van a tratar de recomponerse y hacerse fuerte en todas las líneas.





Una de las nuevas incorporaciones es el delantero Amir Waithe que regresa al fútbol local, luego de su actuación en el Carmelita de Costa Rica.





"No tengo la titularidad asegurada, vengo a trabajar y no me gusta prometer goles pero quiero ayudar al equipo" Indicó Waithe.





Con la conocida baja de Felipe Baloy de la institución taurina, el técnico ya mira la contratación de un defensa para suplir ese espacio dejado por el capitán.





Bajas del Tauro: Jorge Samudio, Felipe Baloy y Gleider Caro.

Altas: Amir Waithe