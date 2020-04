Duelo Woods y Mickelson, en duplas con Manning y Brady

Tiger Woods y Phil Mickelson están listos para un enfrentamiento por televisión en un momento en el que los aficionados están ansiosos de un poco de acción en vivo.

Y en esta ocasión, los dos golfistas tendrán compañía.

Turner Sports informó que los quarterbacks Tom Brady y Peyton Manning se unirán a Woods y Mickelson para un duelo de duplas en algún momento de mayo. Lo que faltó en este anuncio son detalles de cuándo y dónde se disputará el duelo.

Los organizadores del torneo se limitaron a informar que trabajarán con el gobierno y funcionarios de salud para contar con las medidas adecuadas de salud y de seguridad.

Turner dijo que todas las donaciones y el dinero recaudados en “The Match: Championship for Charity” se destinarán a las iniciativas de ayuda durante la pandemia de COVID-19.

El evento será televisado en TNT, y el contenido digital y de redes sociales, antes y durante el certamen, estarán disponibles a través de The Bleacher Report y House of Highlights.

“Es un hecho”, publicó Mickelson en Twitter el miércoles en respuesta a Bleacher Report.

Agregó que será pareja de Brady: “Después de sentir el pesar de la derrota la primera vez, parece que @TigerWoods traerá a un ganador al duelo (#PeytonManning). Yo traeré al mejor de todos los tiempos @TomBrady - ¿Listo para lanzar bombas?”

El primer enfrentamiento durante el fin de semana de Acción de Gracias en noviembre del 2018 estaba previsto para difundirse en la modalidad de “Pago por Ver” pero por problemas técnicas no se pudo transmitir.

Además no contó con algunas de las apuestas locas que los jugadores habían anunciado y los duelos de declaraciones parecían forzados por momentos. Mickelson terminó ganando la bolsa de 9 millones de dólares en un apretado duelo de wedges bajo las luces después de que terminaron en empate.

El ganador se llevaba la totalidad de la bolsa.

La última ocasión que hubo golf en directo por televisión, fue en la primera ronda de The Players Championship el 12 de marzo justo cuando el nuevo coronavirus comenzó a propagarse de forma acelerada y obligó a cancelar los deportes.

La Gira de la PGA optó inicialmente por jugar sin aficionados en el TPC Sawgrass. Posteriormente dio por concluido el evento y después comenzó a cancelar o posponer todos sus torneos.

Woods no disputó el Players Championship. El campeón defensor del Master no ha jugado desde que terminó el Genesis Invitational en Riviera el 16 de febrero. Bajo el argumento de que su espalda no está lista, Woods eligió saltarse el Mexico Championship, el Arnold Palmer Invitational y The Players Championship.

Woods y Manning han jugado juntos en torneo de pro-ams en la gira.

El diario The Palm Beach Post ha reportado que Brady, quien recientemente firmó con los Buccaneers de Tampa Bay, se unió al Seminole Golf Club al sur de Florida.