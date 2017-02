Golfista Angel Cabrera imputado por lesión a expareja

BUENOS AIRES (AP) — El célebre golfista argentino Angel Cabrera, primer latinoamericano en ganar el Masters de Augusta en 2009, está imputado por ocasionar "lesiones leves" a su expareja, dijo el jueves la fiscalía que investiga el episodio.

Cabrera, quien además fue campeón del US Open de 2007 por un golpe de ventaja sobre el por entonces número uno del mundo Tiger Woods, ya hizo su descargo ante las autoridades, sin que se revelasen su contenido, indicó el jueves por teléfono a The Associated Press la vocera de la fiscalía de distrito en la provincia de Córdoba que investiga el caso, Paulina Lingua.

La vocero agregó que ya no es necesario que Cabrera preste nuevos descargos.

El "Pato" Cabrera fue denunciado ante la justicia por su expareja, Cecilia Torres Mana, de 32 años y quien es oficial de policía, que lo acusó de haberla golpeado, amenazado y luego intentar atropellarla con una camioneta. Los hechos habrían ocurrido el 21 de diciembre pasado en la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, donde viven ambos.

"Es una persona que está acostumbrada a agredir", dijo Torres Mana el 17 de febrero en declaraciones a radio Mitre. "Era una relación complicada. No estaba acostumbrada a este tipo de situaciones. En relación de golpes e insultos hubo varios".

Escenas del incidente, aunque no los supuestos golpes, quedaron registradas en videos filmados por la propia mujer y que se difundieron en las redes sociales.

"Los hechos están en estado de investigación, en trámite", dijo Lingua, de la Fiscalía de Distrito 4, Turno 6 de Villa Allende.

Esa Fiscalía es la que imputó por "lesiones leves" al golfista, quien se encuentra fuera de Argentina por sus compromisos internacionales.