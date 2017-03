Lorena Ochoa jugará el torneo que lleva su nombre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Lorena Ochoa volverá a la Gira de la LPGA tras una ausencia de cinco años, pero sólo para participar en el torneo que lleva su nombre.

La mexicana anunció el domingo que competirá en el Lorena Ochoa Match Play, del 4 al 7 de mayo. Será la primera vez que compita en un certamen de la gira desde 2012, cuando disputó el Lorena Ochoa Invitational, que a partir de este año, se disputará rebautizado y en la modalidad de match play.

"Sé que voy a jugar, así que he estado practicando un par de días a la semana", dijo Ochoa, quien acudió para presenciar el Campeonato de Golf de México, concluido el domingo en la capital del país. "Pero prometo que desde mañana, practicaré diario. Juego bien y lo disfruto".

Sin embargo, la exgolfista de Guadalajara comentó entre risas que ha descubierto algunas señales de cuánto tiempo ha permanecido alejada del deporte.

"No podía encontrar mis zapatos de golf esta mañana", relató.

A los 28 años y ubicada en el primer puesto del escalafón mundial, Ochoa causó conmoción en abril de 2010, al anunciar su retiro. Se había casado poco tiempo atrás, y manifestó su deseo de trabajar en su fundación y de formar una familia.

Ahora tiene tres hijos.

En su momento, la decisión le costó un lugar en el Salón de la Fama de la LPGA, pues no había cumplido con el requisito de jugar un mínimo de 10 años en la gira. Gracias a una reforma en el proceso, fue elegida para el Salón de la Fama del Golf Mundial este año, y será exaltada formalmente en septiembre.

La última vez que jugó en la gira, Ochoa empató en el 18vo puesto. Además de cambiar de nombre y de modalidad, su certamen dejó de disputarse en octubre o noviembre, para realizarse en mayo.

Ochoa había tenido problemas para atraer a las mejores golfistas a su torneo, debido a que en las fechas originales, la mayoría de los certámenes de la gira se realiza en Asia. Y luego, las jugadoras solían concentrarse en el último torneo de la temporada, en Florida.

Acerca de si conservaba la calidad suficiente para jugar en la gira, Ochoa dijo "no".

"No puedo golpear con el hierro 6, el 5 o el 4, es imposible", confesó entre risas. "Con el driver estoy bien. Desde luego, no tengo la fuerza, así que es difícil jugar con los hierros largos. Si caigo en el rough no sé qué haré... Ha pasado mucho tiempo. A ver qué pasa".